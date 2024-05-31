Туристки арендовали номер в отеле посреди джунглей, а оказались в аду

Путешественницы Джемма Сайер и Лидия Рэмси-Стюарт путешествовали по территории Таиланда. В городе Паи они арендовали номер в отеле посреди джунглей. Девушки не ожидали, что попадут в настоящий ад.

Девушки прошли с рюкзаками путь через Камбоджу и Вьетнам. Джемма и Лидия даже не подозревали, что телепорт в фильм ужасов их ждет в Пае.

Обратите внимание Никогда не забудет: пилот остроумно проучил женщину, которая хотела выйти из самолета первой

Когда девушки зашли в номер, там уже были "кобра и 2000 бабочек".

Когда мы зашли в комнату, змея свисала с верхней части двери, разинув пасть. Она буквально упала на голову моей подруги, а потом появились бабочки и роем облетели вокруг нас,

– рассказали девушки.



Гостиничный номер "с сюрпризом" / @jemmasayer

Джемма и Лидия чуть не умерли от ужаса. Сначала девушки не могли даже пошевелиться, а потом начали кричать. В конце концов, они закрылись в ванной и начали звать на помощь представителей администрации отеля. К счастью, те отреагировали оперативно. В конце концов, на помощь Джемми и Лидии пришел мужчина с бейсбольной битой.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Девушек перевели в другой (улучшенный) номер. Той ночью они еще долго не могли уснуть. Однако на следующий день продолжили свое путешествие.