Охранники не успели: туристка "напала" на одну из самых известных достопримечательностей человечества

Иногда туристы очень хотят прикоснуться к прекрасному в прямом смысле слова. Настолько – что их не останавливают никакие ограничения и предупреждения. Недавно инцидент произошел с камнями Стоунхендж.

Курьезным видео в сети поделился пользователь с ником kevintnorman, информирует Закордон 24. В организации English Heritage уже отреагировали.

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Там отметили, что Стоунхендж – объект Всемирного наследия. Многие считают легендарные камни – священным местом. Разгадать загадку Стоунхенджа ученые пытаются на протяжении веков. Точно известно, что локации – тысячи лет. Она видела эпохи королей, рыцарей и, возможно, даже магии.

Сейчас туристам позволяют обнять камни, если этого просит их душа. В то же время есть четкие ограничительные знаки, которые в определенный момент должны остановить излишне любопытного человека.

В то же время в сети опубликовали видео, как туристка пренебрегает всеми правилами и касается Стоунхенджа. Охранники не успели остановить женщину.

Туристка "напала" на Стоунхендж: смотрите видео

В сети решительно раскритиковали поведение женщины. Некоторые даже пожалели, что на таких популярных локациях людей, которые нарушают правила, нельзя задержать хотя бы на несколько часов. Также эксперты отмечают: на первый взгляд может показаться, что такое прикосновение не нанесет Стоунхенджу никакого вреда, но если так поступит каждый, древние камни могут существенно пострадать.

К слову, недавно туристы протерли дыру в статуе Джульетты в Вероне. Люди касались бюста шекспировской героини, чтобы загадать желание.