Может испортить отпуск: туристов в Европе предупредили о масштабной проблеме

Туристический сезон 2024 года – в разгаре. Проблем так много, что путешественники уже начали отменять поездки. Тем временем путешественников предупредили об еще одной неприятности: стоит готовиться к масштабной отмене летних авиарейсов.

В 2024 году туристическая сфера впервые вернулась на допандемийный уровень. Путешественники радовались, что смогут посетить страны мечты. Работники туристической сферы настроились на неплохую прибыль. Однако неожиданно появилось немало проблем. Не успели все оправиться от аномальной жары, как возникла новая проблема.

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Что произошло на этот раз

Теперь туристов в Европе предупреждают: стоит быть готовыми к вероятным масштабным отменам летних авиарейсов. Среди главных причин:

кризис в работе авиадиспетчерских служб аэропортов;

погода.



Туристам сообщили о новой проблеме / Unsplash

Эдди Уилсон – исполнительный директор Ryanair DAC – заявил о серьезных проблемах в авиадиспетчерских службах. В частности, серьезные проблемы начались после начала пандемии коронавируса.

Первые пару недель летнего сезона, апрель и май прошли достаточно хорошо. Это было меньше 10%, так что мы смогли справиться. Но за последние 10 дней что-то произошло со стороны организации или укомплектования персоналом. Мы, как и другие авиакомпании, справлялись с 30% задержек со стороны диспетчерской службы,

– подчеркнул Уилсон.

Он добавил, что ситуация – ужасная как для пассажиров, так и для авиакомпаний. Туристам стоит учитывать это, планируя свои летние путешествия.