Туристический бон 2021: что это, как получить и какие преимущества он дает

Туристический бон – это своеобразный купон для поддержки польских семей и внутреннего туризма, который запустили с августа 2020 года. Он помогает семьям путешествовать по Польше за счет государства.

Ваучер выдается на ребенка до 18 лет и составляет 500 злотых. Такая инициатива польского правительства появилась с целью преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

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Преимущества туристического бона

Сначала семьи могли платить боном только за проживание и туристические мероприятия, организованные как минимум с одной ночевкой. Однако длительные ограничения в туристической отрасли сорвали планы отпуска для многих жителей Польши.

Множество родителей собирались использовать ваучер зимой для организации праздников во время школьных каникул. Однако и эти планы были нарушены сначала второй, а затем третьей волной COVID-19, а также многочисленными ограничениями.

Воспользоваться боном в прошлом году почти не было возможности / Фото Pexels

Сейчас, благодаря поправке в закон о ваучерах, семьи могут использовать бон для оплаты организованных однодневных поездок вместе со всеми услугами, предоставляемыми организаторами в рамках данного предложения.

Планируя летний отдых по ваучеру, стоит заранее уточнить, какие объекты и услуги он покрывает. Каталог организаций и компаний, которые принимают эту форму оплаты, можно найти в базе данных Польской туристической организации.

Сейчас в списке – более 20 000 предприятий. Их количество постоянно растет, поэтому выбрать место, где можно оплатить туристическую услугу ваучером – не проблема.

Сейчас существует множество возможностей спланировать отдых в Польше / Фото Pexels

Как получит ваучер

Туристический ваучер не облагается налогом и не засчитывается в семейный доход. Выдается он только в цифровом виде как одноразовый электронный код.

Использовать его можно до 31 марта 2022 года. Чтобы получить ваучер, необходимо зарегистрироваться на платформе электронных услуг ZUS (PUE ZUS).

Как получить туристический бон / Скриншот Polsha 24

После регистрации и упрощенной проверки данных в профиле появится 16-значный электронный код для использования. Этот код будет отправлен на указанный при регистрации номер телефона или адрес электронной почты. Далее, его следует указать при бронировании проживания или другой туристической услуги.

О чем следует помнить: