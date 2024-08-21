Скрытые жемчужины для туристов: 7 неожиданных стран Европы с невероятными пляжами

Летом большинство туристов выбирают классические пляжные направления, среди которых Греция, Италия и Испания возглавляют список. Такой наплыв посетителей привел к переполненности местных пляжей, на которых не остается места, где можно было бы расстелить полотенца, а курортники занимают шезлонги чуть ли не с вечера.

Но потрясающие пляжи можно найти в менее известных европейских местах, часто свободных от толп, характерных для популярных туристических мест. Предлагаем семь европейских стран, которые могут похвастаться исключительными пляжами, где вы совсем не ожидали их увидеть.

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Албания

Когда лето близится к концу, Албания становится идеальным местом для бюджетного отдыха для тех, кто ищет возможность в последнюю минуту вырваться на побережье. Эта балканская жемчужина, которую часто игнорируют, может похвастаться захватывающими видами Адриатического и Ионического морей, а средняя температура летом колеблется в районе 33°C.

Очаровательные деревни Орикум, Ксамил и Дерми популярны как среди местных жителей, так и среди туристов, благодаря своим галечным и песчаным пляжам. Шезлонги здесь можно арендовать всего за несколько евро.

Для более авантюрных путешественников – поездка на пароме или скоростном катере к потрясающему острову Карабурун, откуда открываются одни из самых живописных пейзажей.



Пляжи в Албании / Фото Unsplash

Уэльс

Уэльс, который часто воспринимается как страна серого неба и частых дождей, летом открывается с другой стороны. Те, кто отправляется на западное побережье острова в солнечные выходные, открывают для себя потрясающий набор пляжей, которые бросают вызов репутации страны.

Полуостров Говер, который называют одной из самых сокровенных тайн Уэльса, может похвастаться нетронутыми пляжами и скрытыми бухтами. Такие известные места, как Три Скалы, Росслин и Оксвич, получают признание благодаря своему исключительному качеству воды, что делает их популярными местами для любителей плавания и серфинга. Наблюдатели за дикой природой также могут увидеть тюленей и дельфинов, выныривающих из голубых волн.

Эстония

Эстония может похвастаться удивительной длиной побережья Балтийского моря – 3700 километров, а также сотнями природных озер и множеством уникальных пляжей. Среди самых популярных направлений – широкие песчаные берега Пярну и Рооста, которые предоставляют достаточно места для неспешных прогулок. В отличие от них, другие пляжи отличаются скалистыми ландшафтами, украшенными историческими маяками.



Румму, Эстония / Фото Unsplash

С умеренным климатом и средней летней температурой около 20°C, Эстония является привлекательным местом для отдыха на море для тех, кто ищет спасения от сильной жары.

Ирландия

В стремлении воссоединиться с природой, туристам стоит рассмотреть Ирландию как место для следующего приключения. Страна может похвастаться потрясающими местами, такими как Dog's Bay и Trá Mór, известными своими мягкими, бархатными песками и безмятежной атмосферой, обеспечивающими идеальный побег от требований современной жизни.

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Кроме того, многие пляжи вдоль ирландского побережья получили почетный статус "Голубой флаг", что признает их одними из самых чистых в мире, которые придерживаются самых высоких экологических стандартов. Это делает Ирландию не только живописным местом отдыха, но и сторонником устойчивого развития и сохранения окружающей среды.

Черногория

Расположенная между Албанией, Сербией и Боснией, Черногория становится заметным туристическим направлением. Небольшая страна может похвастаться удивительными укрепленными городами, живописными бухтами и кристально чистыми водами. Среди ее достопримечательностей – потрясающие пляжи Будванского залива, привлекающие туристов, которые ищут как релакса, так и приключений.



Пляжи острова Святой Стефан в Черногории / Фото Unsplash

Шотландия

Шотландия известна своими захватывающими видами и живописными прибрежными гаванями, что делает ее первоочередным направлением для тех, кто ищет отпуск за пределами города. Более 900 прибрежных островов, которые можно исследовать, а северные регионы страны предлагают множество пейзажей и возможностей для активного отдыха на свежем воздухе.

Одной из достопримечательностей является коралловый пляж Клейган на острове Скай, известный своей безмятежной атмосферой, пейзажами, а также большим количеством морских птиц и тюленей. Шотландское побережье – идеальное место для любителей кемпинга, которые жаждут уникальных приключений на свежем воздухе.

Германия

Германия широко известна своими богатыми историческими памятниками и яркими культурными фестивалями, однако привлекательность ее северного побережья остается нераскрытой для многих туристов. Страна, которую часто воспринимают исключительно как место для осенних городских прогулок, может похвастаться прекрасным набором островов, среди них Рюген и Амрум, известны своими нетронутыми и беззаботными пляжами.

Кроме того, на Зюльте, самом северном острове Германии, посетители могут насладиться примерно 40 километрами великолепного песчаного побережья.



Пляжи немецкого острова Зюльт / Фото Unsplash

На северном побережье Германии и ее небольших островах летом температура воздуха достигает около 22°C, что является приятной альтернативой более жарким направлениям. Такой умеренный климат делает этот регион привлекательным для путешественников, которые ищут прохладного отпуска.

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