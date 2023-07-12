Вырезал буквы на колонне ногтем: что будет туристу за акт вандализма в древнем храме Японии
Источник:Newsweek
В Японии 17-летний турист из Канады совершил акт вандализма в храме Тосёдайдзи, расположенном в городе Нара на юге главного острова Японии Хонсю. Он вырезал буквы на деревянной колонне ногтем.
Турист-подросток осквернил древний японский храм
По данным местной полиции, храм восьмого века был поврежден канадским туристом-подростком. Злоумышленника уже опросили.
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Колонна, на которой турист вырезал слово "Юлиан", является частью "Золотого зала" храма, что считается классическим образцом ранней японской буддийской архитектуры и признан национальным достоянием. Колонны поддерживают крышу здания.
Японский турист, в то время также посещавший это место, увидел, как мальчик портит колонну, и предупредил персонал храма. Позже подростка допросили по подозрению в нарушении японского закона о защите культурных ценностей.
Мальчик признал свой поступок и сказал, что это было сделано не с намерением нанести вред японской культуре. Сейчас он со своими родителями, которые были с ним во время инцидента,
– сказал представитель полиции.
Монах в храме заявил, что существует обеспокоенность в повторении такого случая. По его словам, даже если это было сделано без злого умысла – досадно и грустно.
Отмечается, что в 2015 году несколько японских храмов и святынь в шести префектурах, в том числе в Наре, подверглись вандализму в результате серии подобных инцидентов. Во многих случаях целями были объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и национальные достопримечательности. Было обнаружено, что постройки в пострадавших местах были залиты маслообразной жидкостью.
Что известно об этом храме?
Древний буддийский храмовый комплекс является частью объекта Всемирного наследия ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО), известного как памятники древней Нары, расположенные в современном городе.
Храм Тосёдайдзи / Фото thestar.com
Этот объект включает в себя 8 частей:
- пять буддистских храмовых комплексов, включая Тосёдайдзи;
- археологические раскопки дворца Нара;
- Синтоистский храм и первобытный лес Касугаямы.
Эти древние места проливают свет на критический период культурного и политического развития Японии, когда по данным ЮНЕСКО Нара была столицей с 710 по 784 год.
В описании ЮНЕСКО этого объекта наследия говорится, что в этот период структура национального правительства была укреплена, и Нара процветала, став источником японской культуры.