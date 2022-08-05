В Туреччині запустили гарячу лінію для українців: яку інформацію можна дізнатися
Источник:Visit Ukraine
Українці втікали від війни у різні країни. Чимало знайшли тимчасовий прихисток у Туреччині.
Для українців в Туреччині запустили гарячу лінію
Щоб українським біженцям було простіше з'ясувати питання, які їх цікавлять, для них відкрили спеціальну гарячу лінію. Масштабний проєкт підтримки запустила міжнародна організація "АСАМ".
Зауважте У Швейцарії запустили спеціальну онлайн-платформу для українців
Цей проєкт наразі є єдиною централізованою ініціативою з підтримки українців в Туреччині. Оскільки сама країна не надає біженцям статусу тимчасового захисту – допомогу забезпечують винятково волонтерські організації.
В рамках проєкту "АСАМ" українці отримують:
- правову підтримку та можливість оплати послуг адвокатів за потреби;
- юридичну інформацію про права та обов'язки в Туреччині;
- допомогу перекладачів;
- медичну, гуманітарну та фінансову допомогу;
- безкоштовне тимчасове проживання;
- дофінансування оренди житла;
- можливість безкоштовного транспортування територією Туреччини;
- торгові картки мережі продуктових магазинів для придбання харчів.
Також зазначається, що українські біженці в межах цього проєкту зможуть отримати не лише консультації перекладачів та юристів, а й експертів з захисту дітей, медичних педагогів, сімейних консультантів, психологів та інших спеціалістів, які співпрацюють з консульськими працівниками дипломатичних установ України в Туреччині.Зверніть увагу! З усіх питань допомоги в рамках проєкту телефонуйте за номером 0312 212 60 12 (з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:30). Щоб продовжити розмову з оператором українською мовою натискайте "6".
Це може вас зацікавити – Туристам із Росії загрожує виселення з турецьких готелів: дивіться відео