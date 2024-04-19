Еще одно туристическое государство запустило визы для digital nomads: детали

Пандемия Covid-19 научила зарабатывать на жизнь удаленно, когда для работы достаточно лишь ноутбука или смартфона и желание работать где угодно. Этот тренд становится только популярнее.

Людей, которые работают вдали от дома или офиса, называют цифровыми кочевниками. Поэтому, многие страны предлагают таким работникам и их иждивенцам цифровые кочевые визы – Digital Nomad. Более того, в современных реалиях это один из самых простых способов легализоваться за рубежом. И еще одна страна сделала это возможным.

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Турция запустила визы для digital nomads

Так, Турция наконец представила digital nomads визы. Податься на них уже можно. Но, конечно, есть ряд условий. Программа доступна для граждан США, Канады и большинства европейских стран (в частности Украины).

Среди обязательных требований:

быть старше 21 года,

работать удаленно,

получать минимум 3 000 долларов в месяц.

Проверить, подходишь ли по условиям, можно онлайн. Если с документами все хорошо, то лицо получает ID цифрового кочевника. С ним можно идти в посольство и подаваться на визу. Правда, на сколько выдадут документ, пока неизвестно.

Турция представила digital nomads визы / Фото Unsplash

В Турции запускают новый поезд для туристов

В Турции запускают специальный туристический поезд Mesopotamia Express. Он провезет пассажиров через захватывающие локации в центральных и восточных регионах.

Поезд будет стартовать в Анкаре, проходить через Каппадокию и Анатолию с конечной в городе Диярбакыр. Подробнее о новом туристическом поезде – далее в материале.