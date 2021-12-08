Трудовой мигрант исчез в Польше: украинская семья разыскивает 21-летнего парня

Парень из Закарпатья находился на заработках в Чехии. 29 ноября он в последний раз звонил по телефону родным уже из Польши. С тех пор связь с юношей оборвалась.

Ильницкому Юрию Юрьевичу – 21 год. Трудовой мигрант родом из села Шаян Хустского района.

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Что известно об исчезновении украинца в Польше

Юрий возвращался из Чехии. Но 29 ноября в 8 часов утра он позвонил по телефону матери и сообщил, что нашел подработок в Польше вместе с гражданином Чехии. Тогда молодой человек был в двух часах езды в Варшаву. После этого родные не могли больше с ним связаться.

Поскольку граница Украины Юрий не пересекал, скорее всего, сейчас она находится в Польше. Известно, что в стране у эмигранта нет ни родственников, ни знакомых. Родные парня просят всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, сообщить в полицию. Украинца уже ищет Интерпол и полиция Европейской Унии.

Приметы пропавшего:

рост 185 сантиметров;

спортивное телосложение;

овальное лицо;

короткие русые волосы;

зелено-карие глаза;

невнятный шрам между бровями.

Ильницкий Юрий / Фото inPoland