Какие профессии в Германии сейчас пользуются наибольшим спросом: обнародовали перечень

Германия – в тройке европейских стран, принявших больше всего беженцев на фоне русско-украинской войны. В стране открылись тысячи вакансий для трудовых мигрантов из Украины. Впрочем, есть и те профессии, которые пользуются наибольшим спросом.

Трудоустройство в Германии

В Германии, как и в других странах, определенные профессии более востребованы, в то же время другие специалисты не могут найти работу. Портал SchengenVisaInfo.com обнародовал данные, согласно которым наибольшая потребность в области науки, техники и здравоохранения.

Заметьте В Польше назвали самые востребованные профессии в 2023 году: в список попало 27 специальностей

Специалистов делят на 3 категории в зависимости от уровня квалификации:

Эксперты с высшим образованием (не менее 4 лет обучения);

Высококвалифицированные специалисты, обучавшиеся не менее 2 лет;

Специалисты, имеющие техническое образование.

Эксперты с высшим образованием: с таким уровнем подготовки Германия с радостью устроит на работу:

врачей, специализирующихся на внутренних заболеваниях;

врачей, специализирующихся в области анестезиологии;

врачей неотложной медицинской помощи;

фармацевтов;

специалистов по разработке программного обеспечения;

юристов.

Среди высококвалифицированных специалистов Германия приглашает специалистов по:

подземным работам и строительствам скважин;

обслуживании и монтаже электрических цепей;

сантехнике, отоплении и кондиционировании воздуха;

уходу за пожилыми людьми.

В Германии есть работа для украинцев / Фото UnSplash

Среди специалистов по техническому образованию легко найдут работу:

специалисты по налоговому консультированию;

физиотерапевты;

эрготерапевты;

логопеды;

специалисты, контролирующие выполнение подземных и сантехнических работ, кондиционирование воздуха.

Как найти работу в Германии

В первую очередь можете обратиться в Агентство по трудоустройству в вашем регионе. Там вас проконсультируют и расскажут, какую работу вы можете получить. На сайте вы найдете биржу труда (Jobbörse), где можно искать вакансии.

Также для украинцев созданы специальные ресурсы, например monster.de, stepstone.de, jobbörse.de, adzuna.de и Make-it-in-Germany.de. Так что можете заглянуть на них и поискать нужные вакансии. Кроме того, искать работу можно и в Linkedin и Xing.