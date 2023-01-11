Какие профессии в Германии сейчас пользуются наибольшим спросом: обнародовали перечень
Источник:Schengen Visa Info
Германия – в тройке европейских стран, принявших больше всего беженцев на фоне русско-украинской войны. В стране открылись тысячи вакансий для трудовых мигрантов из Украины. Впрочем, есть и те профессии, которые пользуются наибольшим спросом.
Трудоустройство в Германии
В Германии, как и в других странах, определенные профессии более востребованы, в то же время другие специалисты не могут найти работу. Портал SchengenVisaInfo.com обнародовал данные, согласно которым наибольшая потребность в области науки, техники и здравоохранения.
Заметьте В Польше назвали самые востребованные профессии в 2023 году: в список попало 27 специальностей
Специалистов делят на 3 категории в зависимости от уровня квалификации:
- Эксперты с высшим образованием (не менее 4 лет обучения);
- Высококвалифицированные специалисты, обучавшиеся не менее 2 лет;
- Специалисты, имеющие техническое образование.
Эксперты с высшим образованием: с таким уровнем подготовки Германия с радостью устроит на работу:
- врачей, специализирующихся на внутренних заболеваниях;
- врачей, специализирующихся в области анестезиологии;
- врачей неотложной медицинской помощи;
- фармацевтов;
- специалистов по разработке программного обеспечения;
- юристов.
Среди высококвалифицированных специалистов Германия приглашает специалистов по:
- подземным работам и строительствам скважин;
- обслуживании и монтаже электрических цепей;
- сантехнике, отоплении и кондиционировании воздуха;
- уходу за пожилыми людьми.
Среди специалистов по техническому образованию легко найдут работу:
- специалисты по налоговому консультированию;
- физиотерапевты;
- эрготерапевты;
- логопеды;
- специалисты, контролирующие выполнение подземных и сантехнических работ, кондиционирование воздуха.
Как найти работу в Германии
В первую очередь можете обратиться в Агентство по трудоустройству в вашем регионе. Там вас проконсультируют и расскажут, какую работу вы можете получить. На сайте вы найдете биржу труда (Jobbörse), где можно искать вакансии.
Также для украинцев созданы специальные ресурсы, например monster.de, stepstone.de, jobbörse.de, adzuna.de и Make-it-in-Germany.de. Так что можете заглянуть на них и поискать нужные вакансии. Кроме того, искать работу можно и в Linkedin и Xing.