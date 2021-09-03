Трое украинских писателей в Польше могут выиграть более миллиона гривен

Вскоре в польском Вроцлаве объявят победителя литературной премии Центральной Европы Angelus-2021. Автор лучшей прозаической книги получит большое денежное вознаграждение.

В конкурсе принимают участие книги, написанные или переведенные на польском языке и опубликованные в 2020 году. Среди финалистов премии можно увидеть имена трех известных украинских писателей.

Интересно Самоидентификация через искусство: как украинка популяризирует родную культуру в Кракове

Имена финалистов

Представителями Украины выступили Екатерина Бабкина, Петр Яценко и Владимир Рафеенко.

Екатерина Бабкина / Фото фейсбук Екатерины Бабкиной

Петр Яценко / Фото фейсбук Петра Яценко

Владимир Рафеенко / Фото Демьян Линник (УП Жизнь)

Полный список финалистов и их произведений выглядит так:

Екатерина Бабкина "Никто не танцевал так, как мой дед" (Nikt tak nie tańczył, jak mój dziadek, Украина);

Петр Яценко "Магнетизм" (Magnetyzm, Украина);

Михал Комар "Скрытое" (Skrywane, Польша);

Владимир Рафеенко "Длинные времена" (Najdłuższe czasy, Украина);

Мирослав Тричик "Скалка. Ложь сильнее смерти" (Drzazga. Kłamstwa silniejsze niż śmierć, Польша);

Сергей Лебедев "Дебютант" (Debiutant, Россия);

Сигитас Парульскис "Темнота и партнеры" (Ciemność i partnerzy, Литва).

Книги отбирало жюри в составе:

Николай Рябчук (председатель);

Мартин Сенски;

Уршуля Гленськ;

Рышард Криницка;

Анна Насиловська;

Малгожата Шпаковская;

Петр Сливинский.

Имя победителя будет объявлено 16 октября 2021 года. Это сделают во время совместного торжественного мероприятия Angelus и Вроцлавской поэтической премии Silesius.

Что получит победитель

Автор лучшей книги получит чек на 150 тысяч злотых (около 1,05 миллиона гривен) и памятную статуэтку.

Не останется без приза и переводчик лучшего произведения: он получит вознаграждение в сумме 40 тысяч злотых (примерно 280 тысяч гривен).

Других финалистов отметят премиями в размере 5 тысяч злотых (около 35 тысяч гривен).

О премии Angelus