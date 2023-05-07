Чистый воздух и полезная еда: какие города признали самыми здоровыми в мире

Британские журналисты составили рейтинг самых здоровых городов мира. Для этого проанализировали климат, уровень загрязненности воздуха, качество воды и продуктов. Кто возглавил список и где можно отдохнуть с пользой для здоровья, рассказываем дальше.

Наиболее благоприятные условия для жизни и отдыха оказались сразу в двух городах. В рейтинге самых здоровых первое место разделили Стокгольм (Швеция) и Фару (Португалия). По выводам экспертов, именно они являются лидерами из-за низкого уровня загрязнения воздуха и высокого уровня счастья среди жителей.

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Какие города возглавили рейтинг самых здоровых в мире

Столица Швеции попала в лидеры рейтинга благодаря прекрасной системе питания. Журналисты подчеркнули, что местные жители имеют доступ к разнообразным свежим продуктам, особенно рыбе. Кроме этого, Стокгольм – очень зеленый город с высоким качеством воздуха. Поэтому жители могут часто прогуливаться и заниматься спортом под открытым небом.

Рядом со Стокгольмом на верхушке рейтинга оказался еще один город – Фару в Португалии. Благоприятные погодные условия, живописные пляжи и местная кухня, которая предлагает разнообразие свежих овощей и фруктов, делает локацию идеальной для жизни и отдыха.

Фару в Португалии: комфортный климат и отличное питание / Фото Moving To Portugal

Умеренный климат и спокойный темп жизни вывел на третье место финский город Хельсинки. Кстати, Финляндия уже не первый год попадает в списки самых счастливых стран мира.

Также в рейтинг здоровых попали три города Испании. Каждый из них заслуживает вашего внимания, если вы хотите отдохнуть с пользой для здоровья и души.

В целом десятка самых здоровых городов мира в 2023 году выглядит так:

1-2. Стокгольм (Швеция) / Фару (Португалия),

3. Хельсинки (Финляндия),

4. Мадрид (Испания),

5. Рейкьявик (Исландия),

6. Тель-Авив (Израиль),

7. Лас-Вегас (США),

8. Лиссабон (Португалия),

9. Малага (Испания),

10. Севилья (Испания).

Напомним, ранее ресурс Instant Offices назвал 10 лучших городов мира для цифровых кочевников. Рейтинг возглавил Лиссабон (Португалия). Эксперты отметили большое количество коворкингов, более 7 000 точек доступа Wi-Fi, теплый климат и приморское расположение.