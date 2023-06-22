Лучшие авиакомпании мира в 2023 году: кто возглавил рейтинг
Источник:Skytrax
Эксперты определили десять лучших авиакомпаний в мире за этот год. Именно они заслужили наибольшее расположение пассажиров: за них голосовали путешественники со всего мира.
Британское консалтинговое агентство Skytrax опубликовало ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний мира. В 2023 году лидер списка поменялся. Кто возглавил ТОП-10 и есть ли в рейтинге авиакомпании из Украины – узнаете в материале.
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Какие авиалинии на вершине списка
Награду World Airline Awards от Skytrax также называют "авиационным Оскаром". Она пользуется большим уважением за свою независимость от спонсоров и другого влияния. Исследование охватывает более 350 авиакомпаний: в список входят и крупнейшие международные перевозчики, и лоукостеры.
Эксперты получили результаты благодаря онлайн-опросу клиентов. Он длился с сентября 2022 года по май 2023 года. В исследовании приняли участие респонденты из более чем 100 стран.
Лучшей авиакомпанией в мире признали Singapore Airlines. Она получает эту награду уже в пятый раз за все 23 года существования рейтинга World Airline Awards.
Второе место заняла авиакомпания Qatar Airways, которую признали победителем в 2022 году. На третьем оказалась японская ANA All Nippon Airways.
ТОП-10 лучших авиалиний в мире:
- Singapore Airlines (Сингапур);
- Qatar Airways (Катар);
- ANA All Nippon Airways (Япония);
- Emirates (ОАЭ);
- Japan Airlines (Япония);
- Turkish Airlines (Турция);
- Air France (Франция);
- Cathay Pacific (Китай);
- EVA Air (Тайвань);
- Korean Air (Южная Корея).
Как видите, в список вошли преимущественно азиатские авиакомпании. Среди европейских перевозчиков доминирует Turkish Airlines: она получила титул "Лучшая авиакомпания Европы".
Лучшие бюджетные перевозчики:
- AirAsia (Малайзия);
- Scoot (Сингапур);
- Indigo (Индия);
- Flynas (Саудовская Аравия);
- Volotea (Испания);
- Transavia France (Франция);
- Sun Country Airlines (США);
- Southwest Airlines (США);
- AirBaltic (Латвия);
- Jet2.com (Великобритания).