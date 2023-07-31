Волны до 3-х метров: в Таиланде запретили купаться на популярных пляжах

На Пхукете запрещают купаться в море. Спасатели уже обозначили несколько очень популярных пляжей красным флагом.

Туристам на Пхукете запретили плавать в море на несколько дней. Эти ограничения связаны с предупреждением о сильных дождях и высоких волнах. Поэтому местные спасатели постоянно дежурят на пляжах и уже обозначили несколько из них красными флагами.

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Серьезная опасность

Метеорологический департамент Таиланда предупреждает о значительном ухудшении погодных условий. С 30 июля по 2 августа на острове Пхукет и соседних провинциях Андаманского побережья ожидаются сильные осадки и усиление волн высотой до 3-х метров. Мощные ливни уже начались в городе Ранонг, провинциях Пханг Нга и Краби и в некоторых местах на острове Пхукет.

Из-за сильных дождей и суровых погодных условий следует быть осторожными. Ветровые волны в верхней части Андаманского моря будут усиливаться, достигая 2 – 3 метров в высоту. Всем судам следует быть осторожными и избегать судоходства в зонах грозовых дождей,

– предупреждают метеорологи.

На западном побережье Пхукета на некоторых пляжах были установлены красные флаги. Это означает, что купание запрещено. Отдыхающим рекомендуют заходить в море только в зонах, обозначенных желто-красным флагом. Это показатель того, что на этом пляже дежурят спасатели.

Переждать непогоду

Особенно сильно местные спасатели просят не плавать серферов. Их привлекают высокие волны. Буквально два дня назад на очень популярном пляже Патонга спасли одного такого экстремала. А уже на следующий день группе других спасателей поступило сообщение об исчезновении еще одного туриста на пляже Свободы. Началась поисково-спасательная операция, но ее результаты неизвестны.

Поэтому спасатели очень просят переждать непогоду и не рисковать жизнью. Лучше заменить пляжный отдых поездкой в другие интересные места на острове Пхукет: музеи, храмы, рынки или торговые центры.

7 самых распространенных ошибок туристов в Таиланде

Таиланд – одно из самых популярных направлений среди туристов со всего мира. Однако часто во время путешествия люди не учитывают целый ряд особенностей этой страны, в результате чего могут сами себе испортить впечатления от отдыха.

Американец Орайон Рей-Джонс, 10 лет проживший в Бангкоке – столице Таиланда, заметил, что иногда иностранцы не знают, как лучше себя вести в тех или иных ситуациях. Мужчина сформулировал 7 ошибок, которые чаще всего допускают туристы.

Он подробно рассказал, почему в Бангкоке не ходят пешком, нельзя проявлять любовь на публике и запрещено ругать королевскую семью Таиланда. Материал можно прочесть по ссылке.