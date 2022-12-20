У Кракові 12 днів поспіль вимикатимуть світло на хвилину

Щоб висловити підтримку, у Кракові на хвилину вимикатимуть ілюмінації протягом 12 днів. Польське місто зробить це у солідарності з народом України.

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Так, у Кракові щодня з 21 грудня до 1 січня на хвилину вимикатимуть підсвітку ряду визначних місць. Це відбуватиметься між 19:00 та 19:01.

Вимикатимуть підсвічування 6 визначних місць Кракова: Великопольського палацу;

базиліки Святої Марії;

вежі ратуші;

Суконних рядів;

кургану Костюшка;

пішохідного мосту отця Бернатека.