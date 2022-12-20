У Кракові 12 днів поспіль вимикатимуть світло на хвилину
Щоб висловити підтримку, у Кракові на хвилину вимикатимуть ілюмінації протягом 12 днів. Польське місто зробить це у солідарності з народом України.
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Так, у Кракові щодня з 21 грудня до 1 січня на хвилину вимикатимуть підсвітку ряду визначних місць. Це відбуватиметься між 19:00 та 19:01.
Вимикатимуть підсвічування 6 визначних місць Кракова:
- Великопольського палацу;
- базиліки Святої Марії;
- вежі ратуші;
- Суконних рядів;
- кургану Костюшка;
- пішохідного мосту отця Бернатека.
Це відбувається в межах акції "Lights for Ukraine" ("Вогні для України") на знак солідарності з українцями, які потерпають від відключень світла внаслідок російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.
Таким чином місто продемонструє солідарність з Україною, де досі триває війна,
– зазначає джерело.
Зауважимо, до кампанії "Вогні для України" долучається все більше міст світу. Вимкнення світла має привернути увагу до блекауту, тобто повного припинення електропостачання в Україні.
Електроенергія в Україні: останні новини
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