"Нас просто заблокировали": жители Гавайев выступили против свадеб в самой популярной локации

Свадьба на Гавайях – мечта многих. В частности, праздники любви в райской атмосфере часто романтизируют фильмы и книги. Бренд ежегодно становится все сильнее. Между тем местные жители страдают от массовых свадебных церемоний.

Люди, которые живут вблизи парка Waialae Beach (Kahala Beach) протестуют против такого количества свадебных церемоний, которые там происходят. Местные жители отмечают, что "оказались в ловушке фотографов".

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Жители Гавайев – против свадеб

Waialae Beach – самая известная свадебная локация на Гавайях. Оказавшись там, кажется, что запускаешь телепорт в рай: белоснежный песок, пальмы, голубые воды океана. Для молодоженов свадьба там напоминает осуществленную мечту. В то же время отмечают: на территории Waialae Beach не хватает места для празднования: даже 30 гостей – уже много.



Waialae Beach – уникальное место / Unsplash

Люди жалуются, что из-за свадеб не могут отдыхать и спокойно наслаждаться временем на местных пляжах. Свадебные фотосессии мешают местным.

Организаторы свадьбы могут быть достаточно агрессивными в отношении того, чтобы удерживать людей подальше от свадеб, и нас как будто бы блокируют фотографы,

– жалуются они.

Местные власти обещают пересмотреть условия, или облегчить жизнь людям. Отмечают, что на территорию Waialae Beach впускают от 4 до 8 фотографов в месяц. Между тем количество разрешений на свадьбу не регламентируется.