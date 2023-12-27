Жизнь там вдвое дешевле: пара продала все свое имущество, чтобы переселиться на круизный лайнер

Супружеская пара из штата Флорида, США, приняли решение продать все имущество, в том числе основной бизнес и дом, чтобы начать жизнь на борту круизного лайнера. Пара намерена путешествовать по земному шару до конца своих дней.

Они утверждают, что такая жизнь обходится им вдвое дешевле, чем на суше. Как так получилось – узнайте ниже в материале!

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Супруги продали все и переехали на круизный лайнер

Сначала Джон и Мелоди Хеннеси приобрели дом на колесах для путешествий по Соединенным Штатам, но впоследствии 76-летний мужчина устал от вождения. Тогда они встретили рекламу в Facebook, которая демонстрировала 274-дневный круиз от Royal Caribbean. Это случайное объявление ознаменовало начало их путешествия к постоянной жизни в море.

За время поездок они побывали в Австралии, Новой Зеландии и южной части Тихого океана. При этом их новая жизнь не только увлекательнее, но и дешевле, чем на суше.

Теперь у нас есть телефонный и корабельный счета, и несколько по кредитной карте, когда сходим на берег – это все! Больше нет ипотеки или расходов на жилье... Список можно продолжать. Мы уверены, что круизы дешевле,

– отмечают они.

Планируется переезд на жилой лайнер

Их жизнь расписана по месяцам до декабря 2024 года, поскольку они пересаживаются с корабля на корабль. Однако пара готовится поселиться на жилом круизном лайнере Villa Vie. Это судно для лиц, желающих жить долго на борту. По оценкам, до 30% "населения" корабля будет там постоянно проживать.

По словам Мелоди, они хотят купить каюту, чтобы иметь возможность оформить так, как хочется. Она станет для них домом.

Корабль выйдет в рейс в мае 2024 года, однако жизнь на борту не будет дешевой. Внутренняя каюта стоит от 99 000 долларов, а вилла с балконом и видом на океан – 249 000 долларов, и это без учета почти 8 000 долларов ежемесячной платы.

Пара продала все свое имущество и переехала на круизный лайнер / Фото Unsplash

У жителей судна будет привилегия взять на борт свои семьи абсолютно бесплатно – после уплаты портовых сборов. Кроме того, назначенный набор кают будет зарезервирован исключительно для размещения этих семей.

Дополнительную привлекательность кораблю придаст современный бизнес-центр и частные офисы, что позволит путешественникам по всему миру беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязательства из любой точки земного шара.

Поскольку средний возраст жителей судна составляет почти 60 лет, на борту стоматолог и врач для проведения рутинных процедур. Для более серьезных проблем со здоровьем есть больница, а также морг на два человека на случай худшего сценария.

Наибольшей проблемой путешествия на таком корабле семейная пара называет "переедание", и утверждает, что совсем не беспокоится о том, что им будет скучно.