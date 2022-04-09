Сумка в роддом: список вещей для тех, кто планирует рожать в Польше

Из-за российского вторжения миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и переехать в безопасную страну. Большинство людей решило остановиться в Польше. Беженцами стали преимущественно женщины, некоторые из них беременны.

В польских государственных роддомах, по словам опытных эмигранток, как и в Украине, распространена практика сбора сумок для рожениц. В частных клиниках женщин обеспечивают всем необходимым, но за такие услуги придется заплатить значительную сумму. Хотя стоимость родов в частных заведениях может покрыть соответствующая страховка.

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Что рекомендуют взять с собой роженицы в Польше

Прозрачные сумки, которые привыкли готовить будущие матери в Украине, в Польше не принято брать с собой. Большинство будущих мам здесь упаковывают в роддом чемодан на колесах, что довольно удобно.

Самое важное – не забыть документы:

Обменная карта беременной (karta ciąży);

Удостоверение личности (dowód osobisty);

Результаты обследований USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS (wyniki badań USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS);

Исходный результат анализа группы крови (oryginalny wynik badania grupy krwi);

План родов (plan porodu);

Направление в роддом, если в таком есть необходимость (skierowanie do szpitala jeśli jest wymagane).

Для мамы желателен такой список вещей:

Мобильный телефон и зарядное устройство (telefon komórkowy oraz ładowarka);

Минеральная негазированная вода (woda mineralna niegazowana);

Перекусы и напитки (przekąski i napoje);

2 – 3 ночные рубашки из натуральной ткани, расстегивающиеся наверху для кормления малыша (2 – 3 koszule nocne z naturalnej tkaniny, rozpinane dla karmienia);

Халат (szlafrok);

Бюстгальтеры для кормления (siustonosze do karmienia);

Одноразовые трусы (jednorazowe majtki);

Носки (skarpety);

Свитер, худи или любая другая комфортная теплая вещь (bluza dresowa lub sweterek);

Тапки для палаты (kapcie);

Тапки резиновые для душа (klapki pod prysznic);

Послеродовые прокладки (podkłady, podpaski poporodowe);

Полотенца разных размеров (ręczniki: mały do ​​przecierania twarzy, średni i duży);

Средства личной гигиены: влажные и сухие салфетки, зубная паста, зубная щетка, шампунь, гель для душа, гель для интимной гигиены (przybory toaletowe);

Расческа, щетка, резинка для волос (szczotka do włosów, gumka do głosów);

Чашка, ложка и вилка (kubek, łyżka i widelec);

Лактационные вкладки (wkładki laktacyjne)

Очки, если женщина их носит (okulary, jeśli nosisz);

Подушка для кормления малыша (poduszka do karmienia);

Мазь для груди (maść z lanoliną na sutki);

Полиэтиленовый пакет для грязной одежды (woreczek do brudnych ubrań);

Термальная вода (Woda Termalna);

Одноразовые бритвенные средства (jednorazowa maszynka do golenia);

Ручка, блокнот (dłógopis do pisania и notatnik);

Личные вещи, которые хочет взять с собой женщина: планшет, наушники, книгу, косметику, молитвенник и другое.

Для ребенка рекомендуется подготовить:

4 распашонки (kaftaniki);

4 боди с коротким рукавом (body z krótkim rękawem);

4 ползунка (pajacyki 4 sztuki);

4 пеленки из хлопчатобумажной ткани или фланелевые (4 pieluchy z tetry lub flanelki);

Шапочку согласно сезону (czapeczka odpowiednia do pory roku);

Носки (skarpetki);

Антицарапки (niedrapki);

Плед (kocyk);

Конверт-рожок для новорожденного (rożek dla noworodka);

Подгузники для новорожденных (paczka pieluch jednorazowych);

Влажные салфетки (nawilżane chusteczki);

Средства ухода и гигиены: кремы, масла (produkty pielęgnacyjne и higieniczne);

Полотенце с капюшоном (ręcznik z kapturkiem);

Бутылочка для кормления (butelka do karmienia);

Витамин D для новорожденного (witamina D);

Автокресло (fotelik samochodowy dla noworodka).

Следует отметить, что польское гражданство ребенок получает только тогда, когда хотя бы один родитель является гражданином Польши или если он родился на территории Польши, а его родители неизвестны, не имеют никакого гражданства или их гражданство не установлено. Дети украинцев, рожденные в Польше, являются гражданами Украины. Соответственно, после получения свидетельства о рождении необходимо обратиться в Посольство Украины в Польше и зарегистрировать нового гражданина Украины.