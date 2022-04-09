Сумка в роддом: список вещей для тех, кто планирует рожать в Польше
Источник:LNews
Из-за российского вторжения миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и переехать в безопасную страну. Большинство людей решило остановиться в Польше. Беженцами стали преимущественно женщины, некоторые из них беременны.
В польских государственных роддомах, по словам опытных эмигранток, как и в Украине, распространена практика сбора сумок для рожениц. В частных клиниках женщин обеспечивают всем необходимым, но за такие услуги придется заплатить значительную сумму. Хотя стоимость родов в частных заведениях может покрыть соответствующая страховка.
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Что рекомендуют взять с собой роженицы в Польше
Прозрачные сумки, которые привыкли готовить будущие матери в Украине, в Польше не принято брать с собой. Большинство будущих мам здесь упаковывают в роддом чемодан на колесах, что довольно удобно.
Самое важное – не забыть документы:
- Обменная карта беременной (karta ciąży);
- Удостоверение личности (dowód osobisty);
- Результаты обследований USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS (wyniki badań USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS);
- Исходный результат анализа группы крови (oryginalny wynik badania grupy krwi);
- План родов (plan porodu);
- Направление в роддом, если в таком есть необходимость (skierowanie do szpitala jeśli jest wymagane).
Для мамы желателен такой список вещей:
- Мобильный телефон и зарядное устройство (telefon komórkowy oraz ładowarka);
- Минеральная негазированная вода (woda mineralna niegazowana);
- Перекусы и напитки (przekąski i napoje);
- 2 – 3 ночные рубашки из натуральной ткани, расстегивающиеся наверху для кормления малыша (2 – 3 koszule nocne z naturalnej tkaniny, rozpinane dla karmienia);
- Халат (szlafrok);
- Бюстгальтеры для кормления (siustonosze do karmienia);
- Одноразовые трусы (jednorazowe majtki);
- Носки (skarpety);
- Свитер, худи или любая другая комфортная теплая вещь (bluza dresowa lub sweterek);
- Тапки для палаты (kapcie);
- Тапки резиновые для душа (klapki pod prysznic);
- Послеродовые прокладки (podkłady, podpaski poporodowe);
- Полотенца разных размеров (ręczniki: mały do przecierania twarzy, średni i duży);
- Средства личной гигиены: влажные и сухие салфетки, зубная паста, зубная щетка, шампунь, гель для душа, гель для интимной гигиены (przybory toaletowe);
- Расческа, щетка, резинка для волос (szczotka do włosów, gumka do głosów);
- Чашка, ложка и вилка (kubek, łyżka i widelec);
- Лактационные вкладки (wkładki laktacyjne)
- Очки, если женщина их носит (okulary, jeśli nosisz);
- Подушка для кормления малыша (poduszka do karmienia);
- Мазь для груди (maść z lanoliną na sutki);
- Полиэтиленовый пакет для грязной одежды (woreczek do brudnych ubrań);
- Термальная вода (Woda Termalna);
- Одноразовые бритвенные средства (jednorazowa maszynka do golenia);
- Ручка, блокнот (dłógopis do pisania и notatnik);
- Личные вещи, которые хочет взять с собой женщина: планшет, наушники, книгу, косметику, молитвенник и другое.
Для ребенка рекомендуется подготовить:
- 4 распашонки (kaftaniki);
- 4 боди с коротким рукавом (body z krótkim rękawem);
- 4 ползунка (pajacyki 4 sztuki);
- 4 пеленки из хлопчатобумажной ткани или фланелевые (4 pieluchy z tetry lub flanelki);
- Шапочку согласно сезону (czapeczka odpowiednia do pory roku);
- Носки (skarpetki);
- Антицарапки (niedrapki);
- Плед (kocyk);
- Конверт-рожок для новорожденного (rożek dla noworodka);
- Подгузники для новорожденных (paczka pieluch jednorazowych);
- Влажные салфетки (nawilżane chusteczki);
- Средства ухода и гигиены: кремы, масла (produkty pielęgnacyjne и higieniczne);
- Полотенце с капюшоном (ręcznik z kapturkiem);
- Бутылочка для кормления (butelka do karmienia);
- Витамин D для новорожденного (witamina D);
- Автокресло (fotelik samochodowy dla noworodka).
Следует отметить, что польское гражданство ребенок получает только тогда, когда хотя бы один родитель является гражданином Польши или если он родился на территории Польши, а его родители неизвестны, не имеют никакого гражданства или их гражданство не установлено. Дети украинцев, рожденные в Польше, являются гражданами Украины. Соответственно, после получения свидетельства о рождении необходимо обратиться в Посольство Украины в Польше и зарегистрировать нового гражданина Украины.