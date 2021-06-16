Пражский суд отменил обязательность ПЦР-тестов при въезде в Чехию на авто

Пражский городской суд частично отменил требование Министерства здравоохранения, за которым во время возвращения из отдельных стран в Чехию путешественники вынуждены были показывать негативный тест на COVID-19. Решение суда вступает в силу 17 июня.

Сейчас лица, приезжающие в Чехию из стран с высоким риском распространения болезни, должны показывать на границе отрицательный результат тестирования на COVID-19. Соответствующее требование Министерства здравоохранения Чехии действует с 28 мая.

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Решение суда

Пражский суд определил, что тест не может быть обязательным для людей, въезжающих в страну на индивидуальным транспорте, в частности, на автомобиле.

Обязательное тестирование является ограничением права на въезд в Чешскую Республику, которое гарантируется Хартией основных прав и свобод,

– говорится в решении суда.

Судья Штепан Выборны отметил, что цель защиты здоровья населения страны может быть достигнута несколько иными, более "мягкими" методами.

Однако требование предъявления теста для путешественников, пересекающих границу самолетом, автобусом или поездом, пока остается.

Согласно постановлению суда, риск заражения лиц, въезжающих в страну на личном транспорте, является минимальным. Тем более, в течение 5 дней турист все равно должен изолироваться и сдать тест уже на территории республики. Судом установлено, что такое требование является достаточным.

Въезжать на территорию Чехии собственным авто можно будет без теста / Фото Unsplash