Кто и какие субсидии может получить в Польше

В Европе приближается сезон отопления. И в связи с непростой ситуацией на рынке топлива в Польше действует Закон от 15 сентября 2022 года, согласно которому поляки могут подавать заявки на получение субсидий. Однако пользователи не всех источников тепла имеют право воспользоваться помощью.

Так, прежде всего, речь идет о тех жителях, которые отапливают свое жилье сжиженным газом или дизельным топливом. Они могут оформить одноразовую финансовую помощь. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Центр помощи в своем городе.

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Кто в Польше может рассчитывать на субсидию

Согласно закону, денежную помощь будут предоставлять, если основным источником отопления является:

твердотопливный котел;

камин;

воздухонагреватель;

кухонная плита;

плита или кафельная печь на твердом топливе соответственно.

При этом субсидию будут оформлять независимо от дохода, но она будет охватывать целое домохозяйство, а не каждого владельца квартиры или дома.

Сколько денег будет выделять государство

3000 злотых – если основным источником тепла есть котел на твердом топливе.

1000 злотых – если основным источником тепла является котел на твердом топливе, камин, воздухонагреватель, кухонная плита, плита или кафельная печь, работающие на дровах.

500 злотых – если основным источником тепла является газовый котел, работающий на сжиженном газе.

2000 злотых – если основным источником тепла есть котел на дизельном топливе.

Как подать заявку на получение субсидии в Польше

Условием для получения помощи будет заявление или сообщение в центральный реестр (CEEB) о газовом или дизельном котле как основном источнике отопления.

Срок подачи – до 30 ноября 2022 года.