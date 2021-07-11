Страстный испанский: 15 самых красивых фраз о любви

11 июля 2021 , 11:10
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Источник:

24 канал

Многие считают испанский языком любви. Это и не удивительно. Испанский – динамичен, мелодичный и разнообразный. В частности, есть немало фраз, которыми можно выразить свои романтические чувства.

Испанцы, как и украинцы, различают разные оттенки чувств. У них тоже есть любовь (quiero) и "кохання" (amo). Своему избраннику можно признаваться с помощью обоих слов. Но amo – это высшее проявление эмоций. Также у испанцев является распространенным слово ligar, которое означает флиртовать. Но на нем и похожих словах не будем останавливаться, потому что этот материал – для тех, кто уже встретил свою половинку и готов ей об этом рассказать. 

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15 высказываний о любви на испанском

  1. Me gustas  – Ты мне нравишься.
  2. Te quiero – Я тебя люблю.
  3. Te quiero mucho – Я очень сильно тебя люблю.
  4. Te amo – Я тебя люблю (наивысшее чувство).
  5. Yo también te amo – Я тоже тебя люблю.
  6. Te adoro – Я тебя обожаю.
  7. Estoy enamorada / Estoy enamorado – Я влюблена / я влюблен.
  8. Te necesito – Ты мне нужен (нужна).
  9. Te amo más que nada en el mundo – Я люблю тебя больше, чем что-либо в этом мире.
  10. Eres el amor de mi vida – Ты любви моей жизни.
  11. Te quiero con todo mi corazón – Люблю тебя всем сердцем.
  12. Me haces feliz – Ты делаешь меня счастливым.
  13. Bésame – Поцелуй меня.
  14. Eres mi alma gemela – Ты моя родственная душа.
  15. Quieres casarte conmigo? – Ты выйдешь за меня? 

Quieres casarte conmigo – это предложение руки и сердца испанской / Фото Unsplash 

Учитывая то, что в жизни случается всякое, и не всегда высокие чувства являются взаимными, предлагаем также альтернативную подборку. Эти испанские высказывания пригодятся тем, кто не разделяет романтических чувств человека, который призналась в любви:

  • Solo quiero ser amigos – Я просто хочу быть другом.
  • Me caes mal – Ты мне не нравишься.
  • No estoy interesada / interesado – Ты меня не интересуешь.
Автор: Орися Біленька