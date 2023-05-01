Три страны Евросоюза уменьшают помощь украинским беженцам: что изменится

Восточноевропейские страны сокращают финансирование программ поддержки украинских беженцев. Средств на помощь не хватает из-за ограничений бюджетов государств.

Что изменится для украинцев, которые получили приют в Чехии, Румынии и Словакии, а также на какие объемы помощи на жилье можно рассчитывать в дальнейшем, рассказываем в материале.

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Румыния с мая изменяет объем выплат украинцам

Румыния сократила выплаты на жилье для украинских переселенцев. Страна почувствовала значительную нехватку средств после того, как потратила на помощь беженцам около 500 миллионов евро. Правительство Румынии официально утвердило план сокращения выплат для украинцев почти наполовину. Эти изменения коснулись 99 тысяч украинских беженцев.

Спикер правительства Румынии Дан Чербунару отмечает, что страна уже потратила сотни миллионов евро на беженцев и продолжит это делать.

У нас ограничен бюджет, и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить поддержку всех граждан – как румын, так и иностранцев,

– заверил Чербунару.

В частности, существенно ограничили работу программы 50/20. Речь идет о выплате компенсации людям, бесплатно селившим у себя украинцев. Раньше они получали:

50 лей – за предоставление жилья;

20 лей – на питание беженцев.

Эта программа продолжит действовать только для уязвимых категорий украинцев – беременных женщин и пожилых людей, а также студентов, учащихся в румынских вузах.



В Румынии сократили денежную помощь для беженцев из Украины / Фото Pexels

Кроме того, в стране сократили денежную помощь для переселенцев. Теперь украинцы будут получать ежемесячную выплату, которая составит 2 000 лей (около 405 евро) для семьи и 750 лей (152 евро) на человека без семьи. Дополнительно у каждого украинца будет 600 лей на питание (122 евро).

Обратите внимание! Месячная оплата за жилье в Бухаресте составляет около 400 – 500 евро. Так что многим будет трудно платить за аренду, если не иметь дополнительных источников дохода.

Планируют ли сокращать финансирование в Чехии и Словакии

Сокращение выплат на жилье в Чехии планируется к концу 2023 года. Однако оно коснется только украинцев, которые могут работать. Чешские власти также хотят изменить систему оплаты за жилье для беженцев: давать средства не владельцам жилья, а самим переселенцам. В общей сложности Чехия предоставила помощь на жилье для украинцев на сумму около 23 миллиардов крон (свыше 1 миллиарда долларов).

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В конце мая истекает срок действия денежной помощи и в Словакии. Украинцы получали 24 евро в день для взрослых и 12 евро на ребенка. Как сообщили в Министерстве финансов Словакии, до конца года покрывать эти расходы страна не в состоянии, ведь для этого не хватает средств в бюджете.

Какая ситуация с помощью на жилье в Польше

Польша частично отказалась от финансовой поддержки украинцев. В частности, отменена жилищная субсидия на 40 злотых на человека в день для трудоспособных украинцев, которых приютили в коллективном жилье. Кроме того, для беженцев в Польше больше не доступен бесплатный проезд в общественном транспорте.

Но некоторые выплаты сохранились. В частности, речь идет о предоставлении 500 злотых на ребенка ежемесячно, бесплатных медицинских услугах и обучении.

Отметим, что Украина после полномасштабного вторжения России на постоянной основе получает помощь от стран Европы. Во многих государствах украинцам предоставили убежище и помогли оправиться от ужасов войны. Партнеры продолжают помогать беженцам с трудоустройством, получением образования и лечением.