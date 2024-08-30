Наконец-то можно выпить: туристический город отменит "сухой закон" после 120 лет запрета

Радость пришла, откуда не ждали. В городе Кардстон в Канаде впервые за 120 лет отменили "сухой закон". Первые алкогольные напитки в городе уже продали.

Город расположен в провинции Альберта в Канаде. Сухой закон там воцарился еще в 1902 году. Тогда никто и не подозревал, что запрет растянется на века.

Обратите внимание Женщины радикально "спасли" самолет от истерики ребенка: сеть шокирована методом

Почему запрет действовал так долго

Стоит заметить, что город основали члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Она запрещает верующим пить алкоголь. По результатам исследования 2021 года, более 60% принадлежат к церкви.

Мэр Кардстона Мэгги Кронен признался, что очень взволнован. Он отметил: это может изменить город.

Это может очень сильно изменить наш город. Мы не узнаем, пока это не произойдет. Есть ли у меня страхи? Да, есть. Но я доверяю людям. Изменения могут быть хорошими, изменения могут быть плохими – посмотрим,

– заявил Кронен.

Запрет сняли во время голосования городского совета. "За" отдали свои голоса 5 депутатов, против – 2.



В городе очень взволнованы изменениями / Unsplash

Первые алкогольные напитки предложил клиентам ресторан High 5. Персонал заметил, что они – очень взволнованы. Для города это – исторический момент.