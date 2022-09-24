Кто и как может оформить государственную медицинскую страховку в Испании

В Испании наличие медицинской страховки обязательно для оформления различных типов вида на жительство и учебных виз для иностранцев. Но далеко не каждый может рассчитывать на государственное страхование.

В Испании медицинское страхование бывает двух видов: частное и государственное. Если полис частной компании может оформить себе кто-либо, кто имеет средства, чтобы ее оплатить, то к страховке от государства имеют доступ не все.

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Кто может получить государственную страховку в Испании

Прежде всего государственную страховку могут получить граждане Испании и официально трудоустроенные резиденты (а также их семьи – супруги и дети до 26 лет).

На предприятиях и фирмах это делается автоматически через бухгалтерию, индивидуальные предприниматели обязаны самостоятельно вносить необходимую сумму в Seguridad Social.

Также на государственное страхование могут рассчитывать несовершеннолетние, беременные женщины, студенты до 26 лет, получающие государственную пенсию пенсионеры, люди с инвалидностью.

Что нужно, чтобы оформить государственную страховку

Для того чтобы получить страховой полис от государства, необходимо обратиться в отделение государственного страхования и предоставить пакет документов:

Удостоверение личности (паспорт, DNI);

Карта резидента или NIE;

Прописку;

Заполнить анкету.

Если есть дети, то также необходимо предоставить свидетельство о браке и рождении.

После этого выдается номер социального страхования. Чтобы получить саму карту SIP, необходимо с этим номером, паспортом и картой резидента обратиться в местное медучреждение (Centro de salud). SIP обязательно нужно иметь с собой при каждом визите в медицинский центр, а также при покупке лекарства в аптеке с рецептом от врача.