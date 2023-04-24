Еще одна страна продлила право на бесплатный проезд для украинцев
Источник:Минреинтеграции
Власти Словении решили продлить право на бесплатный проезд для беженцев из Украины в столице страны Любляне. Украинцы смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города Любляны до 4 марта 2024 года.
В столице Словении украинцам продлили право на бесплатный проезд
Украинцы, прибывшие в Словению в связи с войной, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города Любляны до 4 марта 2024 года,
– говорится в сообщении.
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Отмечается, что для этого украинским беженцам следует обратиться в центральное отделение Potnicki center LPP по адресу: Slovenska cesta 56. Там они смогут оформить именную годовую карточку Urbana, позволяющую бесплатно пользоваться городским транспортом почти год.
Для оформления карты Urbana украинцам необходимо предъявить один из трех документов:
- карточку временной защиты ("исказница");
- решение о временной защите и документе, удостоверяющем личность;
- решение о статусе искателя убежища и документ, удостоверяющий личность.
Так, с апреля этого года право бесплатного проезда в общественном транспорте столицы Словении будет предоставлено только тем гражданам, которые будут иметь при себе именную годовую карточку. Указанный проездной документ нужно будет обязательно компостировать при входе в транспорт каждый раз.
Важно: льгота не распространяется на пригородные сообщения.