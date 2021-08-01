Стоит подписаться: 5 украиноязычных телеграм-каналов о Польше

Переехав в Польшу, бывает сложно понять, как устроена страна, что в ней происходит, и как стать частью нового для себя общества. Благодаря интернету, сегодня адаптироваться эмигрантам становится гораздо проще.

Украинцы активно используют социальные сети. Предлагаем вашему вниманию 5 телеграм-каналов на украинском, на которых собраны все актуальные события республики, лайфхаки для эмигрантов или просто доступные возможности для иностранцев.

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Известный медиапроект имеет свой телеграмм канал на украинском, где рассказывает о политике, истории и культуре Польши. Сегодня канал насчитывает около 2 700 подписчиков, что вдвое меньше, чем в русскоязычной версии этого ресурса. Несмотря на небольшое количество читателей, качество контента довольно высокое, поэтому советуем подписаться.

Авторский канал украинского адвоката Михаила Романюка, где он рассказывает о всех юридических аспектах ведения бизнеса в Польше. Благодаря ресурсу можно понять систему налогообложения республики и нюансы открытия собственного дела от специалиста.

Дочерний проект lowcostua для украинцев, которые ищут дешевые билеты для путешествий внутри Польши и за ее пределы. На канале постоянно публикуют актуальные предложения авиакомпаний, скидки на автобусы и поезда, горячие пакетные туры и тому подобное.

Телеграм-канал одноименного портала для украинцев в Польше, который мониторит актуальные события и нововведения республики. Хотя украиноязычный телеграм-канал существует не так давно, на него уже подписались около 1 400 пользователей соцсети.

Один из первых украиноязычных каналов о Польше, который появился в телеграмме. Кроме актуальных событий республики, здесь часто можно встретить эксклюзивную и интересную информацию для украинских эмигрантов.