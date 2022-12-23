Сколько стоит жить в Испании: основные расходы и актуальные цены на 2023 год

Задумываясь о переезде в Испанию на длительное время, а то и навсегда, многие хотят понять, какую сумму на месяц они будут примерно тратить. Рассказываем о самых распространенных статьях расходов за границей.

Так, хоть и Испания считается одной из самых дешевых стран в Европе, но понятие "недорого" для каждого свое. Давайте разбираться, какие ежемесячные расходы вас будут ожидать, если вы переедете жить в эту страну.

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Основные расходы в Испании: за что и сколько придется платить

Аренда жилья и коммунальные платежи

За последний год цены на недвижимость выросли. Следовательно, в среднем стоимость 1-комнатной квартиры в Испании стартует от 800 евро, а за двухкомнатную квартиру придется отдать уже от 1000 евро в месяц. Аренда комнаты обойдется в 350 евро.

Коммуналка в среднем выходит 100 – 200 евро в месяц. Отдельно нужно платить за интернет – от 30 евро ежемесячно.

Аренда жилья в Испании обойдется от 350 евро за комнату / Фото pexels

Продукты

На закупки в супермаркетах необходимо выделять 200 – 400 евро на человека.

Общественный транспорт

Безлимитный проездной стоит от 20 до 60 евро в месяц на человека. Цена зависит от региона.

Коворкинг

Если вы работаете удалённо, а для рабочего настроения и атмосферы вам необходим коворкинг, то в больших городах вы найдете множество вариантов. Правда, цены колеблются от 150 до 500 евро в месяц за одного человека. Также многие новостройки уже оснащены коворкингами.

Страховка

Самые популярные страховые компании: Sanitas, Adeslas, MAPFRE, AXA. Стоимость полиса с полным покрытием в месяц в среднем составляет от 45 до 80 евро с человека.

Тренажерный зал

Месячный абонемент на тренировку обойдется от 40 евро. Посещение занятий по йоге или танцам стоит от 50 до 100 евро в месяц.

Мелкие расходы

Ужин в ресторане стоит от 50 евро на двоих.

Билеты в кино – 18 – 20 евро на двоих.

Вход в ночной клуб – 10 – 20 евро с человека.

За поход в испанский ресторан придется отдать от 20 евро за одного / Фото pexels

Образование

В государственных университетах Испании стоимость обучения стартует от 1500 евро в год.

Языковые школы – от 2000 евро в год.

Бизнес-школы – от 10 000 евро в год.

Итак, если жить в Испании в съемной однокомнатной квартире, не тратиться на коворкинг и обучение, то следует рассчитывать на ежемесячные расходы в 1550 евро (приблизительно 61 тысяча гривен).