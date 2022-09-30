В Чехии зафиксировали самую низкую цену на топливо с 24 февраля: сколько сейчас стоит бензин

Из-за большой российско-украинской войны стоимость топлива резко возросла не только в Украине, но и в Европе. Однако в Чехии цены на бензин и дизель плавно снижаются с начала июля. На каком уровне сейчас установлены ценники на чешских АЗС, – читайте дальше.

По данным компании CCS, отслеживающей цены на топливо, бензин в Чехии сейчас стоит в среднем 37,56 кроны (около 55 гривен) за литр. Тем временем средняя стоимость дизельного топлива составляет 43,01 кроны (около 62 гривны) за литр.

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Какие цены на топливо в целом по Чехии

Дешевле всего заправить свои автомобили могут водители в Южночешском крае. Там литр бензина стоит в среднем 36,83 кроны, а дизель продают в среднем за 42,17 кроны.

И наоборот, самое дорогое топливо на пражских АЗС. Так, в чешской столице за литр бензина придется отдать 38,12 кроны, за литр дизеля – 43,65 кроны.

Средние цены на топливо в разных регионах Чехии (бензин/дизель)

Прага – 38,12 / 43,65 крон за литр;

Средняя Богемия – 37,84 / 43,42 крон за литр;

Южная Богемия – 36,83 / 42,17 крон за литр;

Плзень – 37,96 / 43,17 крон за литр;

Карловы Вары – 37,35 / 42,96 крон за литр;

Усти-над-Лабем – 37,25 / 42,60 крон за литр;

Либерецкий край – 37,50 / 43,08 крон за литр;

Краловоградецкий край – 37,35 / 42,84 крон за литр;

Пардубице – 37,46 / 42,95 крон за литр;

Край Высочина – 38,05 / 43,23 крон за литр;

Южноморовский край – 37,84 / 43,24 крон за литр;

Оломоуц – 37,92 / 43,40 крон за литр;

Злинский край – 36,96 / 42,52 крон за литр;

Морево-Силезский край – 37,41 / 42,92 крон за литр.

Вместе с тем бензин примерно на 3,50 кроны дороже, чем год назад. А дизельное топливо за год выросло в цене аж на 11 крон.