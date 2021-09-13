Стоимость проезда по автомагистрали А4 возрастет: для кого и когда

Компания Stalexport, которая обслуживает участок автомагистрали А4 Краков – Катовице, объявила о повышении стоимости проезда. Большую цену будут платить водители, которые используют систему автоматической оплаты.

Подорожание не коснется стоимости проезда для водителей, которые вручную используют кассовые аппараты для оплаты на участке. Повышение стоимости является следствием отмены льготных ставок для автоматических платежей.

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Новые тарифы будут действовать с 1 октября 2021 года. Со следующего месяца отменят такие льготы автоматических платежей:

скидка, что применяется к оплате за транспортные средства 2 и 3 категорий от 15 до 13 злотых ;

; тарифы на оплату за транспортные средства 2, 3, 4 и 5 категорий , которые используют автоматические платежи;

, которые используют автоматические платежи; изменение льготной ставки оплаты за транспортные средства 1 категории (кроме мотоциклов) за использование автоматических платежей с 8 до 9 злотых.

Напомним, что с 9 сентября 2021 года Польша открыла свои границы для украинцев, которые путешествуют в республику с целью туризма. Какие категории граждан Украины могут путешествовать в Польшу без каких-либо ограничений – читайте в материале.