3 самых плохих места в самолете, которые никогда не нужно выбирать: опытом поделилась стюардесса

Места, которые пассажиры выбирают во время полета, могут оказать значительное влияние на их комфорт и общие впечатления. Есть ряды, которые гораздо хуже других, а некоторые места вообще могут гарантировать ужасный перелет. Пассажирам важно внимательно отнестись к выбору мест для обеспечения более приятного и комфортного полета.

Стюардесса выделила 3 самых плохих места в самолете и посоветовала пассажирам избегать их. Кроме того, она рассказала о лучших вариантах мест для максимального комфорта во время полетов экономкласса.

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Три самых плохих места в самолете

По ее мнению, худший ряд при перелете в эконом-классе– это тот, что сразу за перегородкой. Перегородка– это самый первый ряд в эконом-классе, с дополнительным пространством для ног и стеной перед пассажирами вместо других кресел.

Понятно, почему люди хотят сидеть именно там, они ведь имеют возможность вытянуть ноги. Однако именно здесь также детские люльки, то есть это место в самолете, где вы, скорее всего, столкнетесь с ребенком, плачущий,

– отметила бортпроводница.

Она добавила, что преимуществом является то, что пассажирам на этих сиденьях предложат еду и напитки раньше, чем другим на борту, однако их опыт все еще может быть нарушен присутствием плачущих младенцев.

Стюардесса добавила, что есть и другие места, которые станут плохим выбором, а именно предпоследний ряд. Последний ряд тоже не лучшим, однако когда вы там сидите, то можете спокойно откинуть кресло, не беспокоясь о других пассажирах.

Стюардесса назвала 3 самых плохих места в самолете / Фото Unsplash

Также стюардесса рассказала о средние места в среднем ряду, которых следует всегда избегать, если выходит. По ее словам, лучше сидеть у окна и в проходе, которые идеальны для комфортного отдыха. Зато среднее сиденье не имеет ни того, нет другого.