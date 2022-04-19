Старым автомобилям могут запретить въезд в центр Варшавы и Кракова

Вопросы экологии в европейских городах поднимают регулярно. А одним из факторов загрязнения воздуха являются автомобили, не отвечающие современным стандартам. С этим решили бороться власти Варшавы и Кракова.

В частности, варшавская мэрия планирует создать в столице так называемые чистые транспортные зоны, в которые не смогут въехать старые машины. Такие транспортные средства выделяют избыточное количество токсичных выхлопных газов.

К слову Различия в ПДД и штраф 6000 злотых: что следует знать украинским водителям, оказавшимся в Польше

Мы все еще находимся на стадии анализа, чтобы определить преимущества таких зон, а также затраты на их введение. Позже в этом году будет готов анализ, который позволит нам подготовить проект резолюции для представления Варшавскому совету, который примет окончательное решение. С другой стороны, город делает дальнейшие шаги по развитию общественного транспорта, в том числе покупает электрические автобусы, чтобы воздух в городе был действительно чище, – говорит Мажена Воеводская из городской власти.

Где планируют обустроить чистые транспортные зоны

В Варшаве: улицы Nowy Świat (от al. Jerozolimskich к северу);

улицы Nowy Świat (от al. Jerozolimskich к северу); В Кракове: пригород, а также район Старого города.

Какие авто не смогут въезжать в экологические зоны

Ограничения в первую очередь будут распространяться на самые старые и "ядовитые" автомобили. Согласно исследованию, 70% загрязнения провоцируют не соответствующие нормам выбросов Евро-3 машины. В свою очередь, за 90% загрязнения отвечают автомобили без стандарта Евро-4. Автомобили, соответствующие стандарту Евро-4 (бензиновые) – это автомобили, выпущенные с 2006 года.

Вам может быть интересно – Google рассекретил все стратегические и военные объекты России: смотрите видео