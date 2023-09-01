Местные власти Стамбула и ранее ограничивали употребление алкогольных напитков в публичных местах. Но эти правила часто игнорировали. Поэтому решили дополнительно напомнить и несколько усилить правила распития спиртных напитков и для местных, а особенно – для туристов.

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Где именно нельзя употреблять спиртное

Поэтому в Стамбуле запрещено употреблять алкогольные напитки в общественных местах. За нарушение предусмотрен штраф в 617 турецких лир (это около 23 долларов). Дополнительные меры решили ввести из-за массовых нарушений общественного порядка и безопасности женщин.

Циркуляр властей Стамбула запрещает употреблять алкоголь на улицах города. Конкретно, в таких местах:

пляжи;

парки и сады;

набережные;

открытое море;

места для пикников.

Но! Запрет не распространяется на места в Стамбуле, имеющие лицензию на продажу спиртного. То есть, в кафе и ресторанах с террасами пить крепкие напитки можно.

Губернатор города Давут Гюль объяснил, что действующие законы и ранее регулировали распитие алкоголя в общественных местах, но их часто игнорировали.

Некоторые лица и группы наносят вред окружающей среде, употребляя большое количество алкоголя. В то же время женщины имеют право проводить время в Стамбуле без опасений даже поздно ночью – в парках и на пляжах, чтобы их не беспокоили,

– объяснил решение Давут Гюль.

Напомним, последние 10 лет в Турции действует запрет на продажу крепких напитков после 22:00. За нарушение этого закона могут оштрафовать на сумму до 870 долларов. В стране также запрещено рекламировать алкогольные напитки на витринах магазинов.

Могут ли в Турции запретить систему "all inclusive"?

Предприниматели Турции снова просят власть запретить систему "all inclusive". Решение пока не принято. Основной аргумент в том, что турецкий бизнес почти не зарабатывает на отдыхающем по этой системе туристе. Дело в том, что расходы иностранцев сократились до минимума – они большую часть времени проводят на территории гостиницы.

Несмотря на то, что количество туристов растет, человек, несколько лет назад тративший в Турции 900 долларов за отдых, теперь тратит в среднем менее 2 долларов вне гостиницы.