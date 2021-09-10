Стало известно, кто представит интересы семьи умершего во вроцлавском вытрезвителе украинца
10 сентября 2021 , 10:38Читати новину українською
Источник:Gazeta Wyborcza
Правовым представителем родных Дмитрия Никифоренко, смерть которого вызвала резонанс в Польше и Украине, станет бывший вице-министр внутренних дел и администрации Польши Кшиштоф Будник. Он – юрист с более чем 30-летним стажем.
Его посоветовал действующий в Польше Хельсинский фонд по правам человека. Об этом сообщила польская Gazeta Wyborcza, которая 2 сентября первой опубликовала ужасные подробности смерти украинца.
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Что известно об адвокате семьи умершего украинца
Кшиштоф Будник был послом Сейма в 1993 – 1997 годах.
Вице-министром внутренних дел и администрации Польши он был в течение 1997 – 1999 годов. На этой должности он, среди прочего, наблюдал за работой полиции.
Напоминание о смерти Дмитрия Никифоренко в польском вытрезвителе
- 25-летний Дмитрий Никифоренко скончался 30 июля. Но инцидент получил публичности лишь недавно.
- По данным Gazeta Wyborcza, польские полицейские забрали парня в вытрезвитель из автобуса, в котором он заснул, когда возвращался от друзей с вечеринки. Водитель автобуса вызвал к пассажиру медиков, а те передали Дмитрия полицейским.
- Полицейские применяли физическое насилие: били украинца и использовали слезоточивый газ. Записи показывают, что мужчины сидели на парне и поэтому задержанный не мог дышать. Правоохранители не прекратили издеваться над украинцем даже тогда, когда тот уже не сопротивлялся.
- Когда увидели, что парень без сознания, то вызвали медиков. Работник вытрезвителя начал делать пострадавшему массаж сердца, а в комнату принесли специальный ингалятор. Однако, парень умер.
- Сейчас дело расследует Окружная прокуратура города Свидница. Там ждут ряд экспертиз.
- На сегодня известно, что четырех полицейских, участвовавших в задержании умершего гражданина Украины, отстранили от работы.