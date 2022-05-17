Средняя зарплата в Варшаве: сколько зарабатывают жители польской столицы
Источник:Money
В Польше заметно улучшился уровень жизни. Какую же зарплату получают в Варшаве, рассказываем в нашем материале.
Согласно новой статистике, средний показатель зарплат жителей польской столицы вырос на 9,7% по сравнению с годом ранее. В первом квартале 2022 года он держался на отметке более 6 тысяч злотых.
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Если быть точными, то в первые месяцы текущего года поляки в Варшаве получали 6235 злотых, против 5 995 злотых в конце 2021 года.К слову! По состоянию на 1 января 2022 года в Польше минимальная зарплата составляет 19,70 злотых в час, а это около 3 010 злотых в месяц.
Однако увеличение доходов, говорят специалисты, не так уж заметно. Дело в том, что цены на продукты в магазинах тоже пошли вверх. Только за март инфляция в Польше выросла с 8,5 до 11%, побив рекорд двух десятилетий. В апреле инфляция составила 12,3%.
Средний ценник на основные продукты в Польше
- Большая буханка хлеба стоит 1,5 – 3 злотых;
- 200 граммов сливочного масла – 4 злотых;
- Литр молока жирностью 3,2% – 3 злотых;
- 150 граммов йогурта – 1,25 злотых;
- Килограмм сыра – 20 злотых;
- Десяток яиц – 4,70 злотых;
- Килограмм муки – 1,90 злотых;
- 4 порции риса по 100 граммов – 3 злотых;
- Пачка макарон – 2,50 злотых;
- Литр растительного масла – 5 злотых;
- Килограмм сахара – 2,50 злотых;
- Килограмм соли – 1 злотый;
- Плитка шоколада 100 грамм – 3 злотых;
- Пачка чая на 20 пакетиков – 3 злотых;
- 250-граммовая банка кофе – 8 злотых;
- Литр натурального сока – 3 злотых;
- 1,5-литровая бутылка негазированной воды – 1,50 злотых;
- Курица (1 килограмм) – 10 злотых;
- Свиная вырезка – 22 злотых;
- Говяжья вырезка – 30 злотых;
- Суповой набор – 17 злотых;
- Колбаса – в среднем 19 злотых;
- Килограмм ветчины – 30 злотых.
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