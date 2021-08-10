Средняя зарплата в Польше резко снизилась: статистика

Центральный статистический офис Польши обнародовал свежие данные по поводу средней зарплаты в стране. Во втором квартале 2021 года она стала на 3,1% меньше, чем в первом.

Уровень средней заработной платы в республике составляет 5 504,52 злотых, хотя в прошлом квартале составлял 5 681,56 злотых. Суммы указаны брутто, то есть до вычета налогов.

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Детальные показатели

Уровень зарплат в Польше постепенно повышался в течение нескольких лет. Например, во втором квартале 2020 года средний показатель составлял всего 5 024,48 злотых, что на 9,6% меньше, чем за тот же период этого года, даже несмотря на существенное снижение по сравнению с первым кварталом.

Самый высокий уровень средней зарплаты Центральный статистический офис фиксировал в апреле 2021 года. Тогда он составлял 5 805,72 злотых брутто.

Еще одним прибыльным периодом для жителей Польши стал июнь – в позапрошлом месяце средняя зарплата составляла 5 802,42 злотых.

Напомним, что каждый четвертый гражданин Польши в возрасте от 18 до 24 лет обеспокоен конкуренцией со стороны украинцев на местном рынке труда. 37% польских респондентов убеждены, что украинские трудовые мигранты являются одной из причин замедления роста уровня зарплат.