Список стран Европы, которые сделали бесплатным железнодорожный проезд для украинцев
5 марта 2022 , 10:35Читати новину українською
Источник:фейсбук Алексея Гончаренко
Более 10 европейских стран разрешили гражданам Украины бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом. В большинстве случаев вашим билетом послужит украинский паспорт.
Так, государства Евросоюза идут навстречу украинцам, стараясь не только создать безопасные пункты для беженцев и обеспечить всем необходимым, но и стараются сократить расходы наших граждан, спасающихся от войны за пределами Украины.
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В каких странах Европы украинцам
не нужно платить за железнодорожный транспорт
- Чехия – Leo Express и CD.
- Польша – бесплатные внутренние рейсы во втором классе поездов TLK и IC PKP Intercity. Перед поездкой нужно получить бесплатный билет в кассе или у кондуктора.
- Словакия свободно можно пользоваться услугами железнодорожной компании Словацкой Республики (ZSSK) и автобусным перевозчиком Slovak Lines.
- Австрия – проезд в муниципальном транспорте Вены также бесплатный.
- Бельгия – бесплатный проезд поездами SNCB в любой пункт назначения в Бельгии и за ее пределами. Для бесплатного проезда на скоростных поездах TGV и Thalys обращайтесь в международные кассы SNCB, чтобы получить специальный билет. Для проезда на скоростных поездах Eurostar – к персоналу терминала Channel Terminal на вокзале Brussels – Midi.
- Венгрия – бесплатный проезд поездами MAV-START на всей территории страны.
- Грузия – бесплатный проезд по всем маршрутам.
- Германия – перевозчик Deutche Bahn бесплатно возит украинских беженцев всеми поездами из Польши в Германию.
- Нидерланды – бесплатный дневной билет на 24 часа на любой поезд.
- Финляндия – финский железнодорожный перевозчик.
- Франция – свободный проезд поездами SNFC.
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