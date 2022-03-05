Список стран Европы, которые сделали бесплатным железнодорожный проезд для украинцев

Более 10 европейских стран разрешили гражданам Украины бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом. В большинстве случаев вашим билетом послужит украинский паспорт.

Так, государства Евросоюза идут навстречу украинцам, стараясь не только создать безопасные пункты для беженцев и обеспечить всем необходимым, но и стараются сократить расходы наших граждан, спасающихся от войны за пределами Украины.

И еще Бесплатные поездки и доставка помощи: Uber в Польше тоже поддерживает беженцев из Украины

В каких странах Европы украинцам

не нужно платить за железнодорожный транспорт

Чехия – Leo Express и CD.

– Leo Express и CD. Польша – бесплатные внутренние рейсы во втором классе поездов TLK и IC PKP Intercity. Перед поездкой нужно получить бесплатный билет в кассе или у кондуктора.

– бесплатные внутренние рейсы во втором классе поездов TLK и IC PKP Intercity. Перед поездкой нужно получить бесплатный билет в кассе или у кондуктора. Словакия свободно можно пользоваться услугами железнодорожной компании Словацкой Республики (ZSSK) и автобусным перевозчиком Slovak Lines.

свободно можно пользоваться услугами железнодорожной компании Словацкой Республики (ZSSK) и автобусным перевозчиком Slovak Lines. Австрия – проезд в муниципальном транспорте Вены также бесплатный.

– проезд в муниципальном транспорте Вены также бесплатный. Бельгия – бесплатный проезд поездами SNCB в любой пункт назначения в Бельгии и за ее пределами. Для бесплатного проезда на скоростных поездах TGV и Thalys обращайтесь в международные кассы SNCB, чтобы получить специальный билет. Для проезда на скоростных поездах Eurostar – к персоналу терминала Channel Terminal на вокзале Brussels – Midi.

– бесплатный проезд поездами SNCB в любой пункт назначения в Бельгии и за ее пределами. Для бесплатного проезда на скоростных поездах TGV и Thalys обращайтесь в международные кассы SNCB, чтобы получить специальный билет. Для проезда на скоростных поездах Eurostar – к персоналу терминала Channel Terminal на вокзале Brussels – Midi. Венгрия – бесплатный проезд поездами MAV-START на всей территории страны.

– бесплатный проезд поездами MAV-START на всей территории страны. Грузия – бесплатный проезд по всем маршрутам.

– бесплатный проезд по всем маршрутам. Германия – перевозчик Deutche Bahn бесплатно возит украинских беженцев всеми поездами из Польши в Германию.

– перевозчик Deutche Bahn бесплатно возит украинских беженцев всеми поездами из Польши в Германию. Нидерланды – бесплатный дневной билет на 24 часа на любой поезд.

– бесплатный дневной билет на 24 часа на любой поезд. Финляндия – финский железнодорожный перевозчик.

– финский железнодорожный перевозчик. Франция – свободный проезд поездами SNFC.

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