Украинка Кристина Готовкина смогла эвакуироваться в Польшу. Сейчас жизни женщины и малыша ничего не угрожает. Она рассказала, как на девятом месяце беременности была вынуждена прятаться в подвале и покинуть свой дом.

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История Кристины Готовкиной из Киева

Кристина отмечает, что уже не помнит дат. Они словно стерлись из памяти. Поначалу женщина старалась не терять оптимизма. Говорит, все удивлялись ее хорошему настроению, когда на девятом месяце беременности она пряталась в укрытии с четырехлетней дочерью.

Далее, признается Кристина, ее начали смущать мысли о собственном эгоизме. А когда кто-то говорил, какая она молодец и как держится, это вызвало ощущение отчаяния. Кристина описала свое состояние во время третьего дня войны.

"22:00. Я пою песенку дочери, чтобы она заснула, и начинаю плакать сквозь пение. Сначала как могу сдерживаю слезы, но когда вижу, что ребенок засыпает – уже плачу не сдерживаясь. Мне жаль себя. Себя, которая еще хочет любить своего мужа. Себя, которая хочет снова гулять с детьми у озера, или чтобы в гости приехала мама. Себя, которая сейчас сидит вторые сутки в подвале. Я хочу обычной рутинной жизни. Хочу этого больше всего на свете… Я должна быть сильна как они – те, кто нас защищает. Те, кто ни при каких условиях не отдадут нас врагу. Я – одна из тех, ради кого они рискуют собственной жизнью: пограничники острова Змеиный или парень, взорвавший мост. Они не знали обо мне, но сделали это ради меня. И в память о них я буду сильной. У меня нет другого выбора. Я должна верить в них, и я верю", – делится переживаниями украинка.

Кристина вспоминает, как читала новости, вместо того чтобы спать. И как напротив нее в подвале сидели бабушка, еще одна мама и полуторагодовалая дочь. Ребенок постоянно плакал. Женщины пытались утешить девочку мультфильмами. Еще рядом была мама с двумя 10-летними девочками-близнецами. Эти дети имели котика и двух морских свинок. Дочь Кристини играла со зверюшками и смогла немного отвлечься.

"22:52. Я становлюсь настоящей патриоткой. Кем я была до этого? Сама не знаю. Я горжусь собой. Благодарна, что я могу писать в телефоне, потому что благодаря этому я спокойна. У меня появилось желание сделать потом известными тех, кто мне здесь помогает. То есть, я уже верю, что будет "потом", а это – главное. Вернулась, потому что объявлена ​​воздушная тревога. От страха трещат зубы", – продолжает рассказ Кристина.