Чтобы избежать настоящего квеста с упаковкой: как идеально подобрать сумку для путешествия

16 марта 2024, 14:48
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Идеально подобранный чемоданчик или дорожная сумка – залог успеха в путешествии. Замечают, что начинать паковать вещи стоит за несколько дней до выезда. Тогда можно избежать стресса.

Выбрать сумку стоит, учитывая личные предпочтения и характеристику путешествия. Подробнее рассказывает Закордон 24.

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Как выбрать сумку для путешествия

Если вы едете в путешествие на 2 – 3 дня, стоит обратить внимание на сумку для выходных. Она – удобная и компактная. Можно упаковать все самое необходимое, но при этом не придется тащить перед собой "гору" из багажа.


Дорожная сумка / Unsplash

Если же путешествие запланировано минимум на неделю, стоит обратить внимание на:

  • чемоданчики;
  • спортивные сумки.

При выборе стоит учитывать то, как вам удобнее нести багаж:

  • держать его в руках;
  • везти на колесиках.

Также подумайте: вам лучше, когда все вещи – в одном чемоданчике, или гораздо удобнее распределить багаж по нескольким меньших сумках.

Какие вопросы нужно задать себе, чтобы выбрать идеальную сумку.

  • В какой тип поездки вы собираетесь? Если это отпуск, багаж может состоять только из личных вещей. Если же вы едете в командировку, могут понадобиться еще, например, рабочие гаджеты.
  • Вы приедете на такси в отель, где сможете сразу оставить чемоданчик, или его придется определенное время носить?
  • Какой тип сумок вам больше всего нравится? Будет ли он практичным для вас в этот раз?
Автор: Мар'яна Бекало