Выбрать сумку стоит, учитывая личные предпочтения и характеристику путешествия. Подробнее рассказывает Закордон 24.

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Как выбрать сумку для путешествия

Если вы едете в путешествие на 2 – 3 дня, стоит обратить внимание на сумку для выходных. Она – удобная и компактная. Можно упаковать все самое необходимое, но при этом не придется тащить перед собой "гору" из багажа.



Дорожная сумка / Unsplash

Если же путешествие запланировано минимум на неделю, стоит обратить внимание на:

чемоданчики;

спортивные сумки.

При выборе стоит учитывать то, как вам удобнее нести багаж:

держать его в руках;

везти на колесиках.

Также подумайте: вам лучше, когда все вещи – в одном чемоданчике, или гораздо удобнее распределить багаж по нескольким меньших сумках.

Какие вопросы нужно задать себе, чтобы выбрать идеальную сумку.