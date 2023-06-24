Проверьте свой паспорт: нюансы, из-за которых вас могут не выпустить за границу

При планировании отпуска стоит тщательно проверить, все ли в порядке с вашим главным документом – загранпаспортом. Ведь есть несколько ошибок, из-за которых вас могут не пропустить на паспортном контроле.

Недействительный или поврежденный паспорт может отменить ваши планы на отдых. Чтобы такая неприятность не произошла, напоминаем распространенные ошибки туристов, которые не следят за состоянием своих документов. На что обратить внимание – узнаете в материале 24 Канала.

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Состояние документа – ваша ответственность

Недавно британскому туристу запретили посадку на рейс из-за того, что его паспорт был поврежден. Более того, он провел день в аэропорту под охраной. А еще потерял 800 фунтов, которые заплатил за билет на Бали, но на борт так и не попал. Все это произошло из-за разрыва страницы паспорта на 1 сантиметр.

Чем раньше вы проверите свой документ, тем больше времени у вас будет исправить ситуацию или сделать новый паспорт. Поэтому рассмотрим нюансы, на которые следует обратить внимание.

Недостаточно страниц

Обязательно убедитесь, что у вас есть минимум две свободные страницы для новых штампов и виз. Некоторые страны (например, Италия) требуют один полностью чистый лист для печати. Пограничники также могут ставить штампы где угодно: как на свободном месте уже начатой страницы, так и на новой.

Срок действия паспорта истекает

Документ должен действовать не менее трех месяцев после дат, на которые путешественники планируют поездку. Также обратите внимание на то, когда истекает ваш 10-летний срок со дня выдачи. Особенно этот момент важен, если вы покупали билеты заранее. За это время ваш паспорт мог стать недействительным. С таким документом вам откажут в выезде.

Паспорт поврежден

Загранпаспорт действителен в течение 10 лет, поэтому небольшие потертости не создадут вам проблем в аэропорту или на границе. Но вы можете не пройти контроль, если ваши личные данные или страницы документа нечитаемы. Также недействительным считается разорванный паспорт, если не видна ваша информация о безопасности или не работает чип биометрии.

Также документ с вырванными, изрезанными или разрисованными страницами не подойдет. Так что если ваш пес погрыз паспорт или ребенок решил заполнить его вместо пограничника – лучше замените его. А на будущее, храните документ в недоступном для малышей и животных месте и купите обложку, чтобы он меньше изнашивался.

Паспорт в обложке лучше сохранится / Фото Unsplash

Проблемы с жидкостью

На отдыхе туристы часто берут паспорт на пляж или в бассейн. Также никто не застрахован от того, чтобы пролить на него утренний кофе.

Если ваш документ был поврежден или обесцвечен водой, напитками, химическими веществами или чернилами, к вам могут возникнуть вопросы. Однако если это незначительные повреждения краев страницы от воды, то все в порядке.

Вопросы к фото

Американку не пускали в самолет из-за разницы между фото в паспорте и реальным ее видом. Женщина чуть не пропустила свой рейс. Дело в том, что работники аэропорта просто не поверили, что на фото в паспорте действительно пассажирка – изображение было слишком "горячим", она была сильно загримирована и ее было невозможно узнать. Поэтому советуем не увлекаться слишком эффектными фото на документы, лучше оставьте их для инстаграма.

Обновление личных данных

Прежде всего это касается женщин, которые меняют фамилию, когда выходят замуж. За этим моментом нужно внимательно следить. Срок замены загранпаспорта после перехода на новую фамилию – 1 месяц. Опять же важно, чтобы не возникла путаница с документами, если билеты вы бронировали заранее, по старым данным.

Оформление нового документа

Если вы понимаете, что ваш паспорт нужно заменить или продлить срок его действия, нужно решать эти вопросы как можно раньше.

Украинцы за границей могут воспользоваться услугами ГП "Документ". Паспортные сервисы уже работают во многих городах Европы:

Польша (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав);

(Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав); Испания (Валенсия, Мадрид);

(Валенсия, Мадрид); Турция (Стамбул);

(Стамбул); Словакия (Братислава);

(Братислава); Чехия (Прага);

(Прага); Германия (Кельн и Берлин).

Недавно в МИД заявили, что документы для украинцев за границейи отправляются в паспортные сервисы. Граждане могут самостоятельно проверить статус готовности своего паспорта