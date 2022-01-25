Сокращение карантина в Польше: кого касается нововведения

С сегодняшнего дня, с 25 января, в Польше сокращен срок пребывания на самоизоляции с 10 до 7 дней. Соответствующее распоряжение Минздрава обнародовало в понедельник.

Правительство Польши объясняет легитимность этого решения изменениями, внесенными в других странах, включая Францию, Лихтенштейн, Люксембург и Португалию, где продолжительность карантина составляет 7 дней. Однако нововведение касается не всех.

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Кого касается сокращения карантина в Польше

Изменение продолжительности самоизоляции не будет касаться тех, кто прибывает в Польшу не из стран ЕС и Шенгена.

Согласно постановлению, период пребывания на карантине с 10 до 7 дней сократится для тех, кто:

имел контакт с лицом (в частности, члены семьи) у которого диагностировали COVID-19, при отсутствии у них симптомов коронавируса;

заболел коронавирусом, но болезнь протекает без осложнений и будет сделан повторный тест, который покажет отрицательный результат.

Для людей, которые возвращаются из стран, не входящих в Шенгенскую зону, карантин не сокращен. Он составляет 14 дней.

COVID-19 в Польше

С начала пандемии в Польше инфицировались 4,55 миллиона жителей.

Умерло от осложнений, вызванных вирусом, 104 тысяч человек.

В стране вакцинировано около 57% населения. Всего было введено 50,7 миллиона доз вакцин.

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Для въезда в Польшу не из стран Шенгена необходимо предъявить отрицательный результат антигенного или ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 24 часа до въезда. Он должен быть на английском или польском.