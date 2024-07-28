Соцпомощь – все: в Германии хотят лишить некоторых украинцев денежной поддержки

Оппозиция в Германии предложила отменить денежную помощь украинским беженцам. Однако это касается не всех.

Такое предложение озвучил генеральный секретарь немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Карстен Линнеманн в интервью. Он предлагает отменить финансовую поддержку украинским беженцам, которые не работают официально.

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Как объясняет генсек оппозиционной партии, в Германии "шестизначное количество людей принципиально не желает работать". Поэтому он считает, что государство должно исходить из того, что они нуждаются в помощи.

Уменьшение выплат на 10, 20 или 30 процентов недостаточно. Нужно полностью отменить базовую помощь,

– заявил Линнеманн.

По его мнению, Германии нужны изменения в политике. Он отметил, что хочет "справедливой системы социальной поддержки", а текущий базовый доход якобы, по его словам, несправедлив.

"Мы должны обсудить, почему во многих европейских странах более 50 процентов украинцев работают, а в Германии - только 25 процентов. Существует явная нехватка стимулов для того, чтобы быстро взяться за работу", – заверил он.

По его словам, украинцы защищают свободу немцев, но при этом он считает, что если есть помощь, то она связана с взаимными действиями, к которым относится и трудоустройство.

К слову, в Германии Центры занятости хотят получить право предлагать работу в радиусе 50 километров от того места, где живет беженец или беженка. Речь идет о примерно 3 часах на дорогу, если рабочий день продлится более 6 часов.