Социальное страхование в Польше: стоимость, виды и кому оно необходимо

Социальное страхование в Польше является, прежде всего, гарантией того, что вы будете финансово защищены в случае потери трудоспособности. Услугами ZUS (Управления социального страхования) могут воспользоваться как граждане Польши, так и иностранцы.

Чтобы оформить заявку на социальное страхование необходимо находиться на территории Польши легально. Центр социального страхования взимает взносы и распределяет льготные выплаты.

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Обязательное социальное страхование

Официально трудоустроенные в республике обязаны иметь социальное страхование. Если вы работаете по трудовому договору, то обязанность вас застраховать несет работодатель. Однако, если вы осуществляете деятельность по договору поручения или подряда, работаете из дома, добровольно застраховаться можно в Национальном фонде здоровья (NFZ).

Виды соцстрахования

В целом в Польше существуют следующие виды социального страхования:

от несчастных случаев (ubezpieczenie wypadkowe) — выплаты от государства в случае профессионального заболевания или несчастного случая на рабочем месте;

на случай болезни или материнства (ubezpieczenie chorobowe) – гарантирует выплаты во время больничных;

медицинское (ubezpieczenie zdrowotne) – покрытие расходов на лечение и визиты к врачу;

по инвалидности или по причине потери кормильца (ubezpieczenie rentowe);

пенсионное (ubezpieczenie emerytalne).

Кто платит взносы

Взносы уплачиваются работодателями и работниками. Исключением являются студенты младше 26 лет, а также люди с инвалидностью. В то же время страхование от несчастных случаев полностью оплачивает работодатель, а взносы на случай болезни осуществляются работником добровольно при трудоустройстве по договору подряда (umowa złecenia).

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Стоимость соцстрахования для работников

Процентные ставки от суммы зарплаты брутто, которые платит работник, таковы:

пенсионное страхование – 9,76%;

страхование по инвалидности или в случае потери кормильца – 1,5%;

на случай заболевания или материнства – 2,45%;

медицинское страхование – 9%.

Что платят работодатели

За каждого работника работодатель платит следующие процентные ставки от зарплаты брутто:

пенсионное страхование – 9,76%;

по инвалидности или в случае потери кормильца – 6,5%;

от несчастных случаев – 1,67%.

Взносы за социальное страхование должны быть внесены вами или работодателем до 15 числа каждого месяца. Работодатель обязан отчитываться перед работником об уплате взносов. В отчетах указывается информация, какая часть заработной платы выделена на покрытие расходов на соцстрахование.