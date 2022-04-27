Смотрите, как выглядит самый длинный подвесной мост в мире, который скоро откроется в Чехии

Уже в середине мая у Чехии появится еще одна туристическая точка – "Sky Bridge 721". В чешском поселке Dolní Morava откроется самый большой в мире подвесной мост.

В настоящее время, когда именно будет торжественное открытие "Sky Bridge 721", неизвестно. Однако некоторые источники сообщают, что мероприятие запланировано ориентировочно на 14 – 15 мая.

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Подвесной мост "Sky Bridge 721" в цифрах

Длина – 721 метр;

Ширина – 1,2 метра;

Высота над речной долиной – 95 метров от земли;

Использовано 1030 кубометров бетона и 405 тонн металлоконструкций;

Общая масса подвесных тросов – 158 тонн, а других вспомогательных элементов – 20 тонн;

Диаметр главного каната – 76 миллиметров.

Сколько будут стоить билеты

Взрослым за прогулку по мосту придется заплатить 350 крон (покупка онлайн) или 390 крон (покупка в кассе).

за прогулку по мосту придется заплатить крон (покупка онлайн) или (покупка в кассе). Детский билет (от 3 до 15 лет) обойдется в 245 и 270 крон соответственно.

Купить билеты можно будет на сайте Skybridge721.

До сих пор самым длинным подвесным мостом в мире был мост в Португалии, расположенный в геопарке Arouca в 80 километрах от города Порту. Его длина составляет 516 метров, а высота – 176 метров.

Самый длинный подвесной мост "Sky Bridge 721" с высоты птичьего полета: смотрите видео