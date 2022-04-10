Смерть гражданина Украины в Италии: куда обратиться за помощью

В жизни случаются разные неожиданности. К сожалению, трагические тоже. Некоторые украинцы могут потерять родных за границей по разным причинам: преклонный возраст человека, болезнь или несчастный случай.

Для помощи гражданам Украины в столь тяжелые минуты создали волонтерский проект "Книга памяти умерших за границей украинцев". Неравнодушные люди помогают украинцам, чьи родственники отошли в вечность в Италии.

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Подробнее о волонтерском проекте

При посредничестве проекта "Книга памяти умерших за границей украинцев" происходит сбор финансовой помощи для семей, потерявших близкого человека в Италии. Речь идет о средствах на перевозку тела, кремацию, захоронение или предоставление рекомендаций по проверенным ритуальным службам.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться по телефону 097-805-85-67 (контактное лицо – Михаил). Также организаторы приглашают присоединиться к странице "Книги памяти умерших за границей украинцев" в фейсбуке. Там можно узнать актуальную информацию, сведения об умерших за рубежом и советы о том, что делать, если человек умер в Италии или в других странах за рубежом.

В Италии волонтерский проект помогает украинцам, у которых умерли родственники / Изображение с фейсбук-страницы "Книги памяти умерших за границей украинцев"