Сложно ли в Польше конвертировать гривны: список адресов обменников

Польские обменные компании столкнулись с проблемой. Люди массово обменивают гривны на злотые. В то время покупать гривны практически некому.

Это приводит к излишку украинских денег в польских обменных пунктах. За последние дни в обменники сдали так много украинской валюты, что ее конвертация в злотые перестала окупаться. Однако пока людям в обмене не отказывают.

Актуально Как мгновенно и бесплатно отправить средства в Украину

Где можно обменять гривны в Польше

Обменять украинскую валюту по фиксированному курсу можно по следующим адресам:

Варшава, улица Свентокшиская, 32;

Варшава, площадь Конесер, 10а;

Вроцлав, Олавская улица 9;

Катовице, улица 3-го Мая, 18;

Гдыня, аллея Победы, 256.

За 1 000 гривен в обменном пункте можно получить около 140 злотых.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!