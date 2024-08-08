Словакия изменила правила для украинцев

В Словакии в августе этого года изменили правила оформления временной защиты для украинцев. Оформить временную защиту теперь можно в любом отделении полиции по делам иностранцев.

Новое правило вступило в силу 6 августа. Сообщают, что оно должно изрядно упростить жизнь украинцам. Сотни тысяч наших людей нашли приют на территории страны. Большинство из них как раз и имеют временную защиту.

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Как изменились правила

В словацком МВД рассказали, что Центр помощи, расположенный в Братиславе, больше не будет оказывать помощь по оформлению временной защиты. Вместо этого люди могут обратиться с этим в отделения полиции по делам иностранцев.

Единственное требование – предварительная регистрация. Подать заявку можно будет онлайн. На одну дату будут регистрировать только одного человека.

Чтобы подать прошение о предоставлении временного убежища, необходимо заблаговременно записаться на прием в выбранном иностранном отделении полиции через систему бронирования,

– говорится в сообщении.

Временную защиту можно будет оформить только дважды в неделю: во вторник и четверг. Украинцам сообщили, что в целом на территории Словакии расположены 13 отделений полиции по делам иностранцев. В частности, в Братиславе, Кошице, Трнаве, Пряшеве.