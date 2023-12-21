Клиентов украинской авиакомпании атаковали мошенники: как не повестись на обман

Украинская авиакомпания SkyUp предостерегает: в последнее время активизировались кибермошенники. Они обещают вернуть средства за отмененные рейсы, но на самом деле выманивают персональные данные пассажиров.

Преступники запустили свою схему после того, как авиаперевозчик рассказал о процессе возврата средств пассажирам за рейсы, отмененные из-за войны. Мошенники притворялись, что они общаются от имени перевозчика, чтобы узнать персональные данные клиентов и списать средства с их карт.

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Притворялись службой поддержки авиакомпании

Клиенты SkyUp начали получать сообщения в соцсетях, где якобы служба поддержки авиакомпании предлагает им возврат средств за отмененные рейсы. Для этого просили предоставить персональные данные и номера банковских карт.

Авиакомпания призывает пользователей быть внимательными и не предоставлять никакой информации в случае таких обращений. Также они напомнили, что сотрудники перевозчика никогда не обращаются к своим клиентам с персональных страниц в соцсетях.

Компания возвращает средства за отмененные рейсы

Мошенники активизировались после того, как пресс-служба SkyUp сообщила, что перевозчик начал частично возвращать средства за отмененные из-за войны авиарейсы. По состоянию на декабрь 2023 вернули уже около 17,5 миллиона гривен.

Пассажиры начали интересоваться в комментариях, куда именно им следует обращаться, чтобы получить компенсацию. Но с клиентами на связь вышли не менеджеры авиаперевозчика, а мошенники, решившие воспользоваться ситуацией.

Для большей убедительности они даже использовали логотип SkyUp на страницах в соцсети. Сначала они просили предоставить персональные данные пассажиров, номер рейса, контакты, а затем банковские данные.

Сообщения от фейковой службы поддержки авиакомпании были на английском языке. В SkyUp призвали пассажиров не доверять таким аккаунтам. Лучше просто проигнорировать сообщение или пожаловаться автору.

для обращений – letstalk@skyup.aero, для жалоб – claim@skyup.aero. Горячая линия: 0800 30 31 13.

Напомним, ведущие авиакомпании заявили, что готовы как можно скорее вернуться в Украину. Когда это может произойти – читайте в этом материале.