Сколько украинских беженцев уже приняла Великая Британия

Великая Британия одна из тех стран, которые не словом, а делом активно поддерживает и помогает Украине в войне с Россией. Среди прочего в государстве действует специальная программа по приему беженцев.

По словам премьер-министра Бориса Джонсона, по упрощенной схеме уже выдано более 100 тысяч виз гражданам Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Если быть точными, то в Великой Британии 102 300 украинцев нашли убежище от циничного полномасштабного вторжения оккупантов на украинские земли.

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Кроме того, местные жители активно приобщаются к правительственной программе "Дома для Украины".

Что известно о программе "Дома для Украины"

Стартовала программа еще в середине марта. По ее условиям, каждый желающий британец может выделить целое или часть своего жилья для беженцев из Украины. Уже около 150 тысяч жителей Великой Британии вызвались принять у себя украинцев, спасающихся от войны.

Среди основных условий указано, что не только граждане Великой Британии могут стать спонсором для оформления украинским беженцам гуманитарной визы, но и иностранцы, на законных основаниях проживающие в стране. Кроме того, у участника программы "Дома для Украины" должна быть свободная комната или квартира, где могли бы остановиться украинцы. Бесплатное убежище предоставляется от полугода.

Более того, государство само поощряет британцев приобщаться к хорошему делу. Страна будет выплачивать участникам программы финансовую помощь – по 350 фунтов на каждого приглашенного беженца в месяц.

Однако потенциальные спонсоры выражают свое недовольство из-за бюрократии. Речь идет о том, что многие из них уже помогли беженцам с представлением электронных заявок на визу, но не могут добиться от МВД страны ответа на статус своих обращений. Дело в том, что срок рассмотрения заявок официально не установлен.

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Срок действия гуманитарной визы – 3 года. В течение этого периода совершеннолетние украинцы имеют право работать и даже получать социальные выплаты.