Сколько украинских беженцев уже получили британские визы: свежая статистика

Ранее Великобритания упростила въезд для беженцев из Украины, которые едут к родственникам. При этом правительство страны неоднократно подвергалось критике из-за малого количества виз для украинцев.

Пока ЕС разрешает украинцам трехлетнее проживание без визы, Великобритания сохранила строгий контроль над въездом. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что проверка прибывающих важна. В настоящее время существуют два основных пути получения британской визы для беженцев: у людей должны быть родственники в Великобритании или назначен британский спонсор для их пребывания в стране.

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Британские визы уже получили более 300 украинских беженцев

Количество украинских беженцев, получивших визы по новой схеме Великобритании, уже возросло до более чем 300. Британское Министерство внутренних дел подтверждает информацию об этой цифре.

МВД Великобритании отмечает, что в последнее время было начато рассмотрение 17 700 заявок на воссоединение с семьями. Для более быстрой работы штат работников, рассматривающих запросы беженцев, увеличили.

В то же время, почти 600 украинцев застряли во французском Кале. Французские чиновники рассказали журналистам службы BBC, что почти 300 гражданам Украины было отказано в попытке попасть в Великобританию из-за отсутствия документов. Беженцев отправляли в Париж для получения визы. Но и на этом бюрократические затруднения не закончились. Люди отмечают, что только на прием во французской столице некоторым из них приходилось ждать более недели.

Напомним, что с начала полномасштабного вражеского вторжения России Украину покинули почти 2 миллиона граждан. При этом практически половина из этих людей уехала в Польшу.

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